Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке

В подмосковном элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа избили актрису театра и кино Веронику Эйдлин, пишут СМИ.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Инцидент произошел 5 августа, 31-летняя актриса сообщила, что ее избил неизвестный, после этого ее доставили в больницу, передает РЕН-ТВ.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы на лице. После оказания помощи ее отпустили домой.

Вероника Эйдлин известна по фильмам и сериалам «Деревенщина», «Красивая жизнь» и т.д.