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В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

В подмосковном элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа избили актрису театра и кино Веронику Эйдлин, пишут СМИ.

Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Инцидент произошел 5 августа, 31-летняя актриса сообщила, что ее избил неизвестный, после этого ее доставили в больницу, передает РЕН-ТВ.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы на лице. После оказания помощи ее отпустили домой.

Вероника Эйдлин известна по фильмам и сериалам «Деревенщина», «Красивая жизнь» и т.д.

Ранее актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве.

Любовь,Иван Рыжиков,
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