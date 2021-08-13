Убийцы либидо: продукты, которые нельзя есть перед сексом

Если у вас намечается романтическая встреча с девушкой, позаботьтесь о том, чтобы в вашем дневном рационе отсутствовали эти 5 продуктов. Иначе вместо продолжения вечера и бурной ночи, вас ожидает полное разочарование.

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Хот-доги

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Как и любой другой джанк-фуд (высококалорийная пища с низкой биологической ценностью), хот-доги содержат большое количество насыщенных жиров. А они, как известно, способствуют снижению циркуляции крови, что будет совершенно неуместно перед предстоящей эрекцией.

Если хотите, чтобы кровь равномерно попадала во все органы, откажитесь от употребления хот-догов. В обратном случае, есть риск, что в самый нужный момент вы станете вялым и медлительным.

Энергетики

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Если вы думаете, что выпив энергетик перед сексом, вы станете настоящим половым гигантом, вы глубоко ошибаетесь. Такие напитки действительно дают желаемый эффект, но только кратковременный. После того как «чары развеются», вы начнете чувствовать вялость и раздражительность. Не самое лучшее настроение, чтобы заняться сексом, правда?

А если переборщить с количеством энергетиков, может наступить так называемая «передозировка», сопровождаемая повышенной потливостью, раскоординацией движений, растерянностью и бешено колотящимся сердцем. Согласитесь, что в этом тоже приятного мало.

Сыр

«Чем плох сыр?», – удивитесь вы. Ведь из него можно приготовить так много бессовестно вкусных блюд! К тому же, частенько сыр относят к «правильным» продуктам питания.

У ученых на этот счет есть свое мнение. Оказывается, сыр обладает способностью делать сперму более вязкой (как хурма слюну). Кроме того, у некоторых людей после употребления сыра может наблюдаться тяжесть в животе. Получить удовольствие от секса, думая при этом о туалете и «панкреатине», будет довольно сложно.

Картофель фри

Картофель фри очень «богат» на вредные трансжиры, которые приводят к снижению уровня тестостерона и ухудшают циркуляцию крови (об этом мы уже рассказывали выше). Кроме того, этот хрустящий снек, как правило, щедро приправлен солью, а она оказывает отрицательное влияние на артериальное давление.

В общем, как ни крути, а картофель фри – вреден для здоровья и либидо в том числе, поэтому налегать на этот продукт не стоит, особенно перед сексом.

Вино

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Раньше мы уже рассказывали, как разные виды алкоголя влияют на сексуальные возможности. Теперь поговорим отдельно о вине, а если быть точнее, о рисках от его употребления.

В общем-то, вино не зря называют «лучшим напитком для свиданий». От него вас не «вырубит» на первой же минуте, а присутствующие в некоторых сортах вин древесные, мускатные и вишневые нотки, даже окажут положительное влияние, выступив в качестве афродизиаков для дамы.