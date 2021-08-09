Шведский стол в мире секса: для чего нужны секс-игрушки

Раньше считалось, что секс-игрушки приходят в жизнь пары, когда страсть начинает угасать. Однако последние несколько лет в социальных сетях блогеры активно пропагандируют секс-игрушки для личного пользования (а далее как договоритесь).

По данным американских социологов, почти 20% семейных пар живут без секса и довольны своей жизнью. Однако другие могут испытывать фрустрацию по поводу приевшегося секса. Гаджеты и нужны для того, чтобы развить свою сексуальность и привнести нечто новое в отношения с партнером.

Я пообщалась с Ариной Винтовкиной – самой известной секс-просветительницей на просторах Инстаграма. Она поразила меня своей прекрасной речью о том, почему девайсы нужны почти каждому из нас. Легкие примеры и аналогии помогут разобраться в теме даже тем, кто максимально от нее далек, а я была именно таким человеком.

Таймкод:

1.08 – Тяжело ли рассказывать про секс-игрушки на большую аудиторию

4.20 – Как выбрать игрушку по отзыву, если у всех разная чувствительность

8.10 – Зачем вообще нужны секс-игрушки, если у меня все ок

12.40 – Многообразие игрушек

14.43 – Чем опасны дешевые секс-игрушки?

19.50 – Секс-игрушки помогают получить оргазм тем, у кого пока не выходит?

27.46 – Обсуждаем важность секса в отношениях

38.00 – Существуют ли рамки дозволенного

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский