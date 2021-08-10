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Россиянка взяла кредиты на 900 тысяч рублей ради возлюбленного по переписке

Lenta.ru
3 часа назад

Жительница Перми взяла кредиты в трех банках на 900 тысяч рублей ради возлюбленного по переписке. Россиянин пообещал вернуть долг, но затем пропал. Об этом сообщает НТВ.

Россиянка взяла кредит на 900 тысяч ради парня по переписке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пострадавшей Натальи, с Максимом Носковым она познакомилась в сети. Мужчина написал ей первым. В какой-то момент у них завязался виртуальный роман. Немного позже новый знакомый начал часто просить в долг, но россиянка не могла отказать, так как «причины были серьезными». По его словам, он сам воспитывал больного ребенка, а деньги требовались на его лечение и операции спины, головы, а также переезды и многочисленные ремонты автомобиля.

Женщина заявила, что ее буквально «зомбировали», поэтому она набрала так много долгов. После того, как занявший деньги пропал, россиянка обратилась в полицию.

В итоге оперативники выяснили, что Носков живет в Перми с женой и ребенком. Кроме Натальи, он обманывал еще несколько женщин, и все они высылали ему крупные суммы денег.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Новосибирска Ирина стала суррогатной матерью после того, как не смогла расплатиться со своими кредитами. На деньги были куплены машина и лодка для гражданского мужа. Он обещал закрывать долги вместе, однако позже исчез со всем имуществом, которое было оформлено на него.

Любовь,Максим Носков,
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