Россиянка взяла кредит на 900 тысяч ради парня по переписке

Жительница Перми взяла кредиты в трех банках на 900 тысяч рублей ради возлюбленного по переписке. Россиянин пообещал вернуть долг, но затем пропал. Об этом сообщает НТВ.

По словам пострадавшей Натальи, с Максимом Носковым она познакомилась в сети. Мужчина написал ей первым. В какой-то момент у них завязался виртуальный роман. Немного позже новый знакомый начал часто просить в долг, но россиянка не могла отказать, так как «причины были серьезными». По его словам, он сам воспитывал больного ребенка, а деньги требовались на его лечение и операции спины, головы, а также переезды и многочисленные ремонты автомобиля.

Женщина заявила, что ее буквально «зомбировали», поэтому она набрала так много долгов. После того, как занявший деньги пропал, россиянка обратилась в полицию.

В итоге оперативники выяснили, что Носков живет в Перми с женой и ребенком. Кроме Натальи, он обманывал еще несколько женщин, и все они высылали ему крупные суммы денег.