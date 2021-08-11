Три причины, почему вы не возбуждаете партнера

Потеря желания в паре — довольно серьезная проблема, которая может привести к разрыву отношений, если не подойти к ситуации ответственно. Конечно, причин может быть множество, мы решили собрать несколько самых распространенных, но при этом не самых банальных.

Партнер забывает о прелюдии

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Не секрет, что мужское и женское возбуждение возникает и продолжается по-разному. Для женщин подготовка к сексу имеет куда большее значение, чем для мужчины, так как женское возбуждение на 80% завязано на эмоциях. Опытные любовники прекрасно знают, что на прелюдию стоит потратить время, чтобы близость принесла максимум удовольствия.

Очень часто многие мужчины просто пропускают этот момент в сексе, и даже самые влюбленные женщины начинают терять желание сближаться с конкретным мужчиной, для которого прелюдия не имеет никакого значения. Пересмотрите свой подход к сексу, возможно, вы действуете слишком быстро, чем лишаете свою партнершу не только удовольствия, но даже банального возбуждения.

Нежелательный секс

Для многих людей секс становится предметом манипуляций для достижения своих целей, а кто-то просто настолько неуверен в себе, что идет против своих желаний, тем самым доставляя себе максимальный дискомфорт. Чаще всего на уступки идут женщины, которые боятся потерять своего мужчину, искренне полагая, что секс — лучшее средство, чтобы его удержать.

Со временем обязательный секс настолько раздражает, что мозг отказывается запускать механизмы возбуждения даже в ситуациях, когда прежде желание было гарантированным. Здесь важно получить консультацию специалиста, который проработает именно ваш подход к отношениям, после чего есть большая вероятность возвращения желания любимого человека.

Вы состоите в отношениях слишком долго

Как бы вы не любили человека, мозг начинает потихоньку успокаиваться и прежнее буйство чувств уже не позволяет наполнить секс той самой феерией. Этот процесс вполне нормален, так как наш организм не в состоянии быть на эмоциональном пике постоянно. Именно поэтому сексологи и рекомендуют вносить разнообразие в интимную жизнь пар, которые состоят в отношениях больше двух лет.