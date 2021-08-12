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Макеевой пришлось закрыть свой аккаунт из-за травли: «Не даю покоя мстительным дамам»

WMJ.ru
10 часов назад

Макеевой пришлось закрыть свой аккаунт из-за травли: «Не даю покоя мстительным дамам»
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Звезда рассказала, что ей постоянно пишут гадости недоброжелатели.

Анастасия МакееваInstagram

Анастасия Макеева с супругом Романом МальковымInstagram

Анастасия МакееваInstagram

Анастасия Макеева с супругом Романом МальковымInstagram

Анастасия МакееваInstagram

Анастасия Макеева с супругом Романом МальковымInstagram

Анастасия Макеева с супругом Романом МальковымInstagram

Анастасия МакееваInstagram

Анастасия МакееваInstagram

Анастасия Макеева с супругом Романом МальковымInstagram

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Анастасия Макеева в последние месяцы находится в центре скандала. Звезда вышла замуж за нового избранника Романа Малькова, но в Словении у него остались бывшая жена и дети. Строитель судится с экс-супругой за алименты, а нынешняя возлюбленная так и не смогла найти общий язык с матерью его детей. Макеева закрыла страничку в Instagram и рассказала поклонникам причину такого решения. Дело в том, что аккаунт актрисы атаковали хейтеры и устроили настоящую травлю.

Почему я закрыла аккаунт? Потому что каждый час приходят запросы на взлом аккаунта, не даёт покоя мое существование мстительным дамам. Есть закрытые группы, в которых собрались очень агрессивные люди, и они, словно по команде, накидываются не только на меня и моих родных, на моих друзей, но даже просто на моих подписчиков и их детей. Отслеживают их родных, пишут гадости подросткам, унижают пожилых людей, и им не нужен повод... Аккаунт я закрыла, потому что два дня назад за пару часов была такая активная атака хейтеров и ботов... Всю ночь мои админы чистили страницу. Меня всячески пытаются вывести на конфликт, но я непреклонна.

Ранее на травлю со стороны родителей Макеевой пожаловалась бывшая жена ее нынешнего мужа Светлана. Она показала, какие комментарии получает от родственников звезды.

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Фото: Instagram / @makeevaan

Любовь,Анастасия Макеева,WMJ.RU,
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