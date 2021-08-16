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Ученые: как не заразиться коронавирусом во время секса

Ura.Ru
2 часа назад

Ученые рекомендуют людям заниматься сексом онлайн, чтобы не заболеть коронавирусом. При физическом контакте специалисты посоветовали мыть руки, использовать презервативы и проводить весь акт в масках.

Ученые: как не заразиться коронавирусом во время секса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Стоит временно уйти в онлайн. В пандемию лучше практиковать виртуальный секс. Если без половых контактов жизнь совсем не мила, необходимо использовать презервативы, мыть руки до и после секса, надевать маски во время акта и отказаться от поцелуев», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ученых Канады.

Специалисты при этом отмечают, что COVID не передается половым путем.

Также специалисты советуют выбирать позы, исключающие контакт лицом к лицу и мыть секс-игрушки с мылом. Департамент здравоохранения Нью-Йорка, в свою очередь, рекомендует вступать в половую связь только с вакцинированными партнерами. «Уже через две недели после второй прививки можно смело не надевать маску во время акта», — уточняет издание. Невакцинированным людям ученые советуют снизить число контактов или же отказаться от секса вовсе.

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