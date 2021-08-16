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Эксперт назвала самую главную ошибку в сексе

Рамблер
3 часа назад

Прелюдия — это важный этап секса, самый первый его этап, которому люди уделают слишком мало времени. Эта небрежность аукается «тусклым» сексом и невозможностью получить оргазм. А отсутствие заботы после секса и вовсе может стать травмирующей для партнера.

Эксперт назвала самую главную ошибку в сексе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В новом выпуске подкаста "Активное согласие" мы разбираем, что такое предварительные ласки, какими они должны быть и сколько длиться. А также мы затронули варианты заботы о партнере во время секса и обсудили, можно ли заниматься "животным" сексом бережно. И самое главное — как не стоит вести себя после близости.

Спойлер: если собрались уснуть, то скажите, что устали. Равнодушное и молчаливое прощание вряд ли кому-то придется по душе.

Наш спикер — Татьяна Дмитриева, которая развивает секс-культуру в России. Она основала компанию Kinky Russia, запустила проект Sexprosvet 18+, ведет блог, помогает людям решить проблемы с интимной жизнью и много всего еще. В выпуске Таня рассказала, каких ошибок в сексе лучше избегать и чему стоит уделять больше внимания.

Таймкод:

3.00 - Секс длился восемь часов — это как?

4.55 - Почему всем нет дела до прелюдии

8.34 — Расшифровываем понятия pre-care и after-care

12.00 — Какой должна быть идеальная прелюдия

17.15 — Нам не нравятся предварительные ласки — это ок?

19.58 — Как отказывать в сексе этично

23.00 — Наличие справок как элемент заботы

28.28 — Взаимосвязь прелюдии и оргазма

33.00 — Можно ли быть заботливым и заниматься интенсивным сексом

37.11 — Как вести себя после секса, чтобы партнеру было хорошо, а не как обычно

43.11 — В моменте понял, что это наш последний секс. Что делать?

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Таня Дмитриева

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж - Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Татьяна Дмитриева,Google,Apple,
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