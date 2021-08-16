Россияне назвали главную причину разводов

Чаще всего жители России разводятся из-за бедности. Эту причину назвали 33% респондентов, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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Далее идут взаимное непонимание (15%), неверность одного из супругов (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%). Более половины опрошенных (57%) высказали точку зрения, что разводы происходят из-за конкретных, отдельно взятых случаев.

27% уверены, что подавать на развод надо, когда семья уже фактически распалась, 9% полагают, что брак нужно сохранить любой ценой, а 5% думают, что разводиться можно при любом случае — хуже от этого не будет.

Отмечается, что в 1990 году в качестве причины развода невозможность прокормить семью называли 8% граждан, в 2013 — 21%, в 2015 — 25%.