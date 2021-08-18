Девушка «воскресла» и пришла на свидание парня с другой

В английском городе Ланкастер, графство Ланкашир, девушка «восстала из мертвых» и пришла на свидание своего парня с другой. Об этом сообщает Lancashire Live.

20-летняя девушка по имени Ханна рассказала, что ее свидание с мужчиной прервала его «умершая от рака» возлюбленная. По словам британки, она познакомилась с мужчиной в Tinder еще до начала пандемии COVID-19. В течение нескольких недель они общались онлайн, а потом решили встретиться вживую. Они пошли в ресторан в одном из отелей города.

Во время свидания спутник британки рассказал ей грустную историю о бывшей возлюбленной, которая, как он уверял, умерла от рака. Мужчина даже показал Ханне фотографию «покойной» девушки. «Я посочувствовала ему, ведь ужасно страшно пережить подобное», — отметила британка.

Пара продолжала общаться, когда мужчина внезапно что-то увидел, побелел от страха и убежал в туалет. Тогда Ханна посмотрела по сторонам и увидела девушку, которая была очень похожа на «умершую возлюбленную» с фотографии. «Оказалось, что девушка была не такой уж и мертвой. На самом деле, у нее было двое детей, и она была уверена, что ее партнер работает сверхурочно, чтобы их содержать», — рассказала Ханна.

Выяснилось, что избранник Ханны уже не первый раз рассказывал про смерть подруги. По словам «восставшей из мертвых», британка могла быть шестой девушкой, которой довелось услышать печальную историю мужчины. Ошеломленная Ханна оставила на столе деньги за обед и ушла. С тех пор она перестала ходить на свидания не только из-за пандемии и нехватки времени, но и из-за неприятной ситуации с ее знакомым из Tinder.