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5 живучих мифов о мужском оргазме

WomanHit.ruиещё 2
2 часа назад

Вокруг мужского оргазма до сих пор существует большое количество мифов, которые сбивают с толку не только женщин, но и самих мужчин. Мы решили выяснить, какие теории самые популярные и насколько они правдивы.

Пять живучих мифов о мужском оргазме
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мужчине проще достичь оргазма

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Известный факт: женщине нужно чуть больше времени, чтобы и возбудиться, и получить наслаждение в постели с мужчиной. Но полагать, что мужчина всегда достигает оргазма раньше партнерши, не стоит, так как все зависит от ваших индивидуальных ритмов. Партнеры могут просто не совпадать в предпочтениях, из-за чего близость затягивается и партнерам, причем обоим, требуется больше времени на кульминацию.

Мужчине нужен секс только ради оргазма

И снова миф. Конечно, бывают случаи, когда мужчину не интересует, получает ли партнерша удовольствие с ним в постели, но такое происходит чаще в ситуациях, когда встречи затеваются только ради секса. В постоянных отношениях мужчина ищет близости не только ради физического удовольствия, но и для того, чтобы наладить эмоциональную связь со своей женщиной.

Эякуляция = оргазм

Нет. Специалисты не рекомендуют путать эти два понятия, ведь бывают случая, когда при полном отсутствии семенной жидкости мужчина испытывает оргазм. Все зависит от конкретного организма. Семяизвержение не всегда привязано к оргазму, который зарождается в первую очередь в мозге.

Мужчине неинтересна женщина после оргазма

Многие женщины жалуются на то, что партнер после интимной близости отказывается вступать в диалог и вообще ведет себя несколько отстраненно. Отсюда начинаются обиды и недопонимания в паре, женщина приходит к выводу, что мужчину интересовал только секс. Но подождите! Партнер во время самого процесса отдал много сил, а потому ему нужно чуть больше времени на восполнение ресурса. Физиология мужчины организована так, что сексуальный марафон исчерпывает все силы, так что дайте своему партнеру хотя быть полчаса, чтобы прийти в себя.

Мультиоргазмы несвойственны мужчинам

И снова миф. Когда-то давно сексологи полагали, что особенности строения половых органов не дают мужчине испытать один оргазм за другим. Все из-за пролактина, которого после оргазма так много, что новое возбуждение моментально просто невозможно. И все же эта теория оказалась не слишком правдоподобной. Все опять же зависит от конкретного мужчины — многие представители сильного пола могут испытывать до трех оргазмов подряд. Однако чаще всего эти мужчины еще не достигли 25 лет.

Любовь,
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