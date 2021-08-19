Пять живучих мифов о мужском оргазме

Вокруг мужского оргазма до сих пор существует большое количество мифов, которые сбивают с толку не только женщин, но и самих мужчин. Мы решили выяснить, какие теории самые популярные и насколько они правдивы.
Известный факт: женщине нужно чуть больше времени, чтобы и возбудиться, и получить наслаждение в постели с мужчиной. Но полагать, что мужчина всегда достигает оргазма раньше партнерши, не стоит, так как все зависит от ваших индивидуальных ритмов. Партнеры могут просто не совпадать в предпочтениях, из-за чего близость затягивается и партнерам, причем обоим, требуется больше времени на кульминацию.
И снова миф. Конечно, бывают случаи, когда мужчину не интересует, получает ли партнерша удовольствие с ним в постели, но такое происходит чаще в ситуациях, когда встречи затеваются только ради секса. В постоянных отношениях мужчина ищет близости не только ради физического удовольствия, но и для того, чтобы наладить эмоциональную связь со своей женщиной.
Нет. Специалисты не рекомендуют путать эти два понятия, ведь бывают случая, когда при полном отсутствии семенной жидкости мужчина испытывает оргазм. Все зависит от конкретного организма. Семяизвержение не всегда привязано к оргазму, который зарождается в первую очередь в мозге.
Многие женщины жалуются на то, что партнер после интимной близости отказывается вступать в диалог и вообще ведет себя несколько отстраненно. Отсюда начинаются обиды и недопонимания в паре, женщина приходит к выводу, что мужчину интересовал только секс. Но подождите! Партнер во время самого процесса отдал много сил, а потому ему нужно чуть больше времени на восполнение ресурса. Физиология мужчины организована так, что сексуальный марафон исчерпывает все силы, так что дайте своему партнеру хотя быть полчаса, чтобы прийти в себя.
И снова миф. Когда-то давно сексологи полагали, что особенности строения половых органов не дают мужчине испытать один оргазм за другим. Все из-за пролактина, которого после оргазма так много, что новое возбуждение моментально просто невозможно. И все же эта теория оказалась не слишком правдоподобной. Все опять же зависит от конкретного мужчины — многие представители сильного пола могут испытывать до трех оргазмов подряд. Однако чаще всего эти мужчины еще не достигли 25 лет.