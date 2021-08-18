«Готова вцепиться ей в лицо, лишь бы его не видеть»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Говорят, что ревность — это удел людей с низкой самооценкой, но у меня не то чтобы низкая самооценка. Я симпатичная, пользуюсь вниманием со стороны противоположного пола, работаю, все у меня хорошо. При этом я ужасно ревнива. Мне важно, чтобы человек не просто уважал меня, но и был преданным. Возможно, я собственница, но разве это плохо?

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Дело в том, что если я выбираю человека для отношений, то я полностью отдаю себе отчет в том, что я могу себе позволить и нет. Я всегда проговариваю, что измена для меня равноценна смерти. И если она произойдет, отношения закончатся в миг. И вроде бы партнер с этим согласен и принимает такие правила.

Однако проверить его искренность, тоже не могу. Поэтому иду на ухищрения. Проверяю телефон, компьютер, блокнот, задаю наводящие вопросы, выведываю все о прошлом. К слову, в прошлом у человека измена числится и для меня это повод его подозревать. Сделал раз, значит сделает еще раз.

Но есть проблема, которая реально мешает мне жить. Мой нынешний партнер общается с бывшей. Они якобы друзья, но мне кажется, что у них какие-то не законченные отношения. По отношению ко мне она ведет себя как свекровь, партнер очень прислушивается к ее мнению, а я чувствую себя лишней.

Безусловно, это вызывает во мне бурю эмоций и огромную ярость. Скандалы на этой почве происходят постоянно. Не хочу, чтобы они общались, но и ультиматум поставить не могу, нечего предъявить, кроме того, что я чувствую что-то в воздухе. А партнер называет ее членом семьи, ведь когда-то сто лет назад они были вместе. Иногда я думаю, что хочу убить ее.

Понимаете, просто я себя всю извела, часами изучаю ее социальные сети, знаю все ее грешки и скелеты в шкафу. Я отдаю себе отчет в том, что ненавижу ее и готова вцепиться ей в лицо, лишь бы его не видеть. И я хотела бы освободиться от этой ревности, но она будто больше меня. Свою злобу невольно вымещаю на партнере, хотя вроде бы он ни в чем не виноват. Прошу помощи и совета.