Блогеры устроили «войну» с «сумасшедшей» соседкой

Тиктокерша Меган Рид (Megan Reid) рассказала о «войне» с соседкой, которая устроила за ней и ее возлюбленным слежку с помощью камер. Несколько роликов, описывающих ситуацию, доступны на ее странице в TikTok.

Фото: @megancreid21 @megancreid21

На одном из видео блогерша показала, как ее молодой человек вешает бельевую веревку — разместив на ней покрывала и полотенца, они решили закрыть участок от чужих глаз. Таким образом влюбленные объявили «войну» их «безумной» соседке, которая установила на своей территории пять камер слежения, направленных на входную дверь и дорожки Рид.

В следующем ролике тиктокерша записала звук сигнализации, которая сработала, когда собака Рид вышла погулять на участке. В комментариях девушка заметила, что «сумасшедшая соседка» включала сигнализацию вручную, с помощью пульта.

Позже блогерша рассказала, что трюк с бельем вызвал негодование у ее соседки: та позвонила в полицию по поводу висящих на веревке вещей, однако стражи правопорядка «лишь посмеялись» над женщиной.