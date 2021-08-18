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Мужчина предложил девушке выйти замуж и вывел ее из комы

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Жительница Лондона Кристин Смит (Christine Smith) внезапно вышла из комы, когда ее молодой человек Марк Сквайрс (Mark Squires) предложил выйти за него замуж, пишет Daily Mirror.

Мужчина предложил девушке выйти замуж и вывел из комы
Фото: PixabayPixabay

36-летняя британка заболела коронавирусом и попала в реанимацию в университетской больнице Джеймса Кука в Мидлсбро на искусственное дыхание. Семье Смит посоветовали готовится к худшему сценарию развития событий. Как отметил возлюбленный, его попросили приехать в больницу, когда дела Смит стали хуже. Мужчина начал разговаривать с британкой, надеясь, что та узнает его голос.

Отчаявшийся мужчина решил испробовать последний шанс. Он сделал предложение руки и сердца Смит, находящейся в коме. В ответ внезапно девушка проснулась. Она сразу попросила врачей позвонить матери домой, чтобы рассказать ей о помолвке. При этом пациентка не помнила дат и то, что с ней произошло.

Около трех недель назад девушка выписалась из больницы. Теперь, вместо того, чтобы планировать похороны, семья Смит готовится к свадьбе.

Ранее зараженная коронавирусом жительница Венгрии родила дочь и узнала об этом, когда вышла из искусственной комы. Врачи провели пациентке кесарево сечение, и ее дочь появилась на свет. После этого мать поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а впоследствии — ввели в искусственную кому.

Любовь,Джеймс Кук,
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