Как сделать виртуальный секс безопасным: 8 правил

Раньше влюбленные обменивались письмами или черно-белыми фотографиями. Теперь возможностей для интимной коммуникации стало гораздо больше. В эпоху цифровизации секстинг стал приобретать новые формы и теперь он точно никуда не денется. Участвовать в таких переписках или нет — дело каждого. И все же о безопасности такого виртуального развлечения стоит быть осведомленным.

Фото: Кадр из фильма "Одиночество в Сети" Кадр из фильма "Одиночество в Сети"

Что такое секстинг?

Видео дня

Секстинг — это не только обмен фотографиями, видео эротического содержания, это понятие включает и отправку любых сообщений сексуального характера. Бурный обмен сообщениями об интимных планах на вечер является секстингом. Даже смайлик баклажана в определенном контексте может быть частью cyber sex.

Итак, сексинг — послание, содержащее текст или фото, видео сексуального характера

Согласно одному из исследований, около 48% людей делятся фотографиями, видео и сообщениями эротического содержания в сети. В 2014 году американские исследователи определили мотивы студентов, занимающихся секстингом: для них это часть романтических отношений. Иногда секстинг часто становится первым шагом к интимным отношениям между партнерами в оффлайн-жизни. Также такой формат актуален для партнеров, которые живут в разных городах. Еще одна причина занятий секстингом заключается в невозможности удовлетворить сексуальные потребности в реальной жизни.

Правила безопасности

Правило 1

Не занимайся секстингом, если вы этого не хотите

Если вас пугает идея обмена интимными фотографиями, сообщениями, но партнер настаивает на этом — не бойтесь сказать «нет». Обоюдное согласие — главное правило секстинга.

Правило 2

Убедись, что вы доверяете партнеру по секстингу

Занимаясь секстинм с малознакомыми людьми, велика веротяность, что ваши сообщения окажутся в публичном доступе. Убедитесь, что партнеру можно доверять. И выражения «честно, я никому не покажу» — недостаточно.

Правило 3

Установите правила игры с партнером

Установить правила нужно до получения первых интимных сообщений. Например, можно сказать, что вы не желаете получать слишком откровенные фото и видео, а также уточнить, где потом будут храниться эти файлы и как вообще будет обеспечена конфиденциальность. Устанавливать личные границы стоит даже в интимных отношениях.

Правило 4

Сохраняйте анонимность с интернет-знакомыми

Если вы занимаетесь секстингом не с постоянным партнером, а с человеком из интернета, риски велики. Но если вас эта идея все же привлекает, постарайтесь сохранить анонимность. Не говорите о своем местоположении, месте работе, не делитесь личными контактами. Желательно не показывать лицо на фотографиях и видео.

Правило 5

Не занимайтесь секстингом на работе и в общественных местах

Секстинг на работе может повлечь серьезные проблемы, особенно если вы занимаетесь этим с использованием рабочих устройств или через офисный Wi-Fi. Так легко отследить поступающие данные, и при случае к вам могут возникнуть вопросы.

Правило 6

Удаляйте компромат

Регулярно удаляйте пикантные сообщения и фото как с чатов, так и самого гаджета. Заранее обсудите с партнером, когда вы будете это делать. И обратите внимание на правила удаления сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Например, в Facebook это можно сделать только в течение первых 10 минут.

Правило 7

Удалите фото- и видеоинформацию EXIF

Определить, что фотография сделана именно вами, возможно по метаданным изображения. Скрытая информация включает в себя местоположение, дату и время, а также данные о том, какое устройство использовалось. В Windows можно удалить метаданные, нажав «Удалить свойства и личную информацию» в свойствах изображения. В IOS нужно отдельное приложение для удаления данных, например ImageOptim.

Правило 8

Отключи автоматическую синхронизацию устройств