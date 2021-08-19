Невеста запретила бабушке жениха приходить на свадьбу

Пользовательница Reddit под ником Legitimate_Scar_8747 поделилась историей о том, как запретила 98-летней бабушке жениха приходить на свадьбу. Девушка также назвала причину своего решения и удивила ей семью будущего мужа.

30-летняя невеста объяснила, что они с женихом решили устроить после официальной церемонии шумную вечеринку с громкой музыкой, танцами и большим количеством алкоголя. По этой причине они попросили гостей прийти без детей.

Именно поэтому героиня истории не захотела видеть на вечеринке пожилую родственницу жениха. Девушка заявила, что хочет напиться и расслабиться со своими друзьями, а присутствие 98-летней бабушки помешает ей это сделать.

Рассказчица предложила возлюбленному позвать родственнику только на официальную церемонию бракосочетания, а затем отвезти ее домой и отправиться на вечеринку. В итоге будущие супруги поссорились. Жених сказал, что его бабушка всегда мечтала побывать на свадьбе хотя бы одного из своих внуков. Пожилая женщина также удивилась из-за причины, по которой ее не хотят видеть на празднике, не согласилась с решением невесты и поссорилась с ней.

«Я считаю, что имею право попросить бабушку не приходить на вечеринку. В конце концов, я же невеста», — возмутилась героиня поста.

Тем не менее многие комментаторы Reddit встали на сторону жениха и бабушки. «Свадьба нужна не для того, чтобы напиться, а чтобы отпраздновать новый этап ваших отношений. Если ты хочешь напиться с друзьями без мужа или его бабушки, о которой нужно беспокоиться, сделай это на девичнике», — поделилась мнением GlaxenFlux. Другие пользователи, раскритиковавшие невесту, назвали ее жестокой и эгоистичной.