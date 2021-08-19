Как сохранить семью, в которой зарабатывает женщина

Современные семьи нередко сталкиваются с проблемой распределения власти между мужем и женой. Психолог Светлана Вильнина рассказала, можно ли в отношениях бороться за лидерство и как правильно распределить зоны ответственности.

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По ее словам, в здоровом союзе мужчины и женщины нет места для борьбы. В противном случае любовные и семейные отношения превратятся в попытку доказать собственное главенство. Психолог считает более правильным распределить ответственность в семье в соответствии с природными ресурсами мужчины и женщины.

Она отметила, что счастливым может стать лишь тот союз, где супруги равноправно обмениваются женской и мужской энергиями.

— Ресурсы женщины — любовь, чувственность, эмоциональность, сексуальность. Когда женщина любит своего мужа, признает его мужественность и авторитет, это служит для него вдохновением, мотивацией и топливом для достижения его целей. Это и есть сила, ресурс, который движет и направляет ее мужчину, — рассказала эксперт.

Она обратила внимание, что в таком случае мужчина станет успешным и сможет обеспечивать семью и брать на себя ответственность.

Вильнина отметила, что современные женщины неправильно понимают свою силу и принимаются брать на себя и женские, и мужские функции, в том числе и зарабатывание денег. Однако специалист напомнила, что мужчина воспринимает заработок как способ обезопасить семью, тогда как для женщины работа лишь процесс.

При этом, по словам психолога, зарабатывающая женщина начинает пилить своего спутника и пытаться подогнать его под свои требования.

— В природе существуют законы. Чтобы построить счастливую семью, гармоничные отношения также важно знать, как все устроено и работает, — цитирует специалиста Nation-news.