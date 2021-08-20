15 удивительных секс-рекордов планеты

Эти рекорды – слишком нескромные, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но от этого они еще интереснее!
Обладателем самого большого в мире пениса считается американский актер и писатель Джона Фалкон.
Его мужское достоинство 24,13 см в длину в спокойном состоянии и 34,29 см – в состоянии эрекции. Он прославился в 1999 году, когда о его выдающемся достоинстве почти одновременно рассказали в документальном фильме компании HBO и журнале Rolling Stone.
После этого Фалкон не раз получал заманчивые предложения о съемках в порнофильмах, но неизменно отвечал на них отказом, заявляя, что такие съемки «не помогут в становлении актерской карьеры». В настоящее время Фалкон ведет блог об азартных играх.
Обладательницей самой большой в мире вагины называют шотландскую гигантессу Анну Суон (1846 – 1888), оставившую след в истории благодаря своим внушительным габаритам.
Она родилась обычным ребенком, но вскоре начала быстро расти, и к 19 годам ее рост составил 243 сантиметров. Девушка решила воспользоваться своими устрашающими габаритами и поступила в цирковую труппу, с которой гастролировала по стране. Вскоре она встретила другого гиганта – капитана Мартина Бейтса, чей рост тоже приближался к 2,5 метрам, и вышла за него замуж. Слава этоих гигантов долгое врем гремела по всей Британии.
Самой многодетной матерью считается Валентина Васильева, жена шуйского крестьянина Федора Васильева (1707 – 1782).
Между 1725 и 1765 годом 27 родами она родила 69 детей, в том числе 16 пар двойняшек, 7 комплектов тройняшек и 4 четверни. Еще более удивительным было то, что 67 из ее детей благополучно пережили младенческие годы, что в XVIII веке было редкостью.
Чемпион по эякуляции на дальность – немец Хорст Шульц, который победил соперников, добившись полета эякулята на 5 метров 79 сантиметров.
Он же стал держателем рекорда на самую высокую эякуляцию, «выстрелив» в небо на 375,92 см.
Самая возрастная работающая девушка с пониженно социальной ответственностью живет в Тайпее.
Ей 82 года. Дама по имени Чиу и по прозвищу «Бабуля» пришла в бизнес 40 лет назад, после смерти гражданского супруга, с которым она прожила более 20 лет. У нее до сих пор немало клиентов, которых она заманивает низкой стоимостью услуг – в 10–20 раз меньше, чем у ее молодых коллег.
Самая массовая оргия состоялась в Японии – в ней приняли участие 250 мужчин и 250 женщин.
Действо было тщательно срежиссировано, чтобы участники двигались в унисон, и записано на видео. При этом все было довольно целомудренно: в мероприятии участвовали только стабильные пары, при этом каждый занимался сексом только со своим партнером.
Американская порноактриса Лиза Спаркс установила рекорд по числу партнеров, в течение одного дня занявшись сексом с 919 мужчинами подряд.
Это произошло в 2004 году на польском фестивале «Эротикон», во время которого прошел чемпионат по секс-марафонам. Предыдущий рекорд составил 759 человек – Лизе удалось существенно улучшить его.
Рекордсменом по мастурбации на сегодня является японец Масанобу Сато.
Он установил рекорд на мировом чемпионате по мастурбации в Сан-Франциско в 2009 году, где сумел продержаться 9 часов 58 минут. До сих пор его рекорд никем не перекрыт.
55-летняя россиянка Татьяна Кожевникова – обладательница самой сильной вагины в мире.
Мышцами влагалища она подняла подвешенный на веревке груз в 14 килограммов, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Интимная гимнастика Кожевниковой пользуется большой популярностью в соцсетях.
Жительница Атланты Норма Стиц с 1999 года остается обладательницей титула «Самая большая натуральная грудь в мире».
Каждая грудь Нормы весит больше 22 килограммов. Дама носит сшитые на заказ лифчики размера Z и подрабатывает фетиш-моделью и владеет собственной студии фильмов для взрослых, где является главной и единственной звездой.
Крис Николсон – чемпион по расстегиванию лифчиков: он сумел расстегнуть 20 лифчиков за одну минуту, работая только одной рукой.
Завидуйте, неудачливые борцы с крючками
Джилз Бриндли, британский психолог, специалист по лечению эректильной дисфункции, путем инъекции сразу нескольких препаратов сумел добиться эрекции, продолжавшейся 44 часа.
На тот момент Бриндли было уже под 60, и делал он это исключительно в порядке эксперимента, о котором доложил на медицинском конгрессе – и даже продемонстрировал коллегам результат, так сказать, воочию.
Самой большой коллекцией пенисов в мире владеет Исландский музей фаллологии (не путать с филологией!) в Рейкъявике.
В музейной коллекции представлено 215 пенисов, принадлежащих 93 видам живых существ.
Самой старой девственницей мира считается шотландка Клара Мидмор.
Она умерла в 2011 году в возрасте 108 лет и за всю свою долгую жизнь так и не нашла времени заняться сексом.
«Вокруг этого поднимают много шума, но у меня всегда было слишком много других дел», – говорила Клара, добавляя, что девственность – залог долгой и здоровой жизни.
Индийский фермер Рамджит Рагхав стал отцом в 2012 году в возрасте 96 лет.
Сам Рамджит уверяет, что сохранить мужскую силу до столь преклонного возраста ему помогло вегетарианство. Это утверждение так понравилось зоозащитникам из организации «Люди за этичное отношение к животным» (РЕТА), что они выпустили рекламный плакат с фото Рагхава с сыном на руках и подписью: «Вегетарианцы могут и в 96!»