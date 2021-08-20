15 удивительных секс-рекордов планеты

Эти рекорды – слишком нескромные, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но от этого они еще интереснее!

Самый длинный пенис

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Обладателем самого большого в мире пениса считается американский актер и писатель Джона Фалкон.

Его мужское достоинство 24,13 см в длину в спокойном состоянии и 34,29 см – в состоянии эрекции. Он прославился в 1999 году, когда о его выдающемся достоинстве почти одновременно рассказали в документальном фильме компании HBO и журнале Rolling Stone.

После этого Фалкон не раз получал заманчивые предложения о съемках в порнофильмах, но неизменно отвечал на них отказом, заявляя, что такие съемки «не помогут в становлении актерской карьеры». В настоящее время Фалкон ведет блог об азартных играх.

Самая большая вагина

Обладательницей самой большой в мире вагины называют шотландскую гигантессу Анну Суон (1846 – 1888), оставившую след в истории благодаря своим внушительным габаритам.

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Она родилась обычным ребенком, но вскоре начала быстро расти, и к 19 годам ее рост составил 243 сантиметров. Девушка решила воспользоваться своими устрашающими габаритами и поступила в цирковую труппу, с которой гастролировала по стране. Вскоре она встретила другого гиганта – капитана Мартина Бейтса, чей рост тоже приближался к 2,5 метрам, и вышла за него замуж. Слава этоих гигантов долгое врем гремела по всей Британии.

Самая многодетная мать

Самой многодетной матерью считается Валентина Васильева, жена шуйского крестьянина Федора Васильева (1707 – 1782).

Между 1725 и 1765 годом 27 родами она родила 69 детей, в том числе 16 пар двойняшек, 7 комплектов тройняшек и 4 четверни. Еще более удивительным было то, что 67 из ее детей благополучно пережили младенческие годы, что в XVIII веке было редкостью.

Самая дальняя эякуляция

Чемпион по эякуляции на дальность – немец Хорст Шульц, который победил соперников, добившись полета эякулята на 5 метров 79 сантиметров.

Он же стал держателем рекорда на самую высокую эякуляцию, «выстрелив» в небо на 375,92 см.

Самая старая жрица любви

Самая возрастная работающая девушка с пониженно социальной ответственностью живет в Тайпее.

Ей 82 года. Дама по имени Чиу и по прозвищу «Бабуля» пришла в бизнес 40 лет назад, после смерти гражданского супруга, с которым она прожила более 20 лет. У нее до сих пор немало клиентов, которых она заманивает низкой стоимостью услуг – в 10–20 раз меньше, чем у ее молодых коллег.

Самая массовая оргия

Самая массовая оргия состоялась в Японии – в ней приняли участие 250 мужчин и 250 женщин.

Действо было тщательно срежиссировано, чтобы участники двигались в унисон, и записано на видео. При этом все было довольно целомудренно: в мероприятии участвовали только стабильные пары, при этом каждый занимался сексом только со своим партнером.

Самое большое число партнеров за день

Американская порноактриса Лиза Спаркс установила рекорд по числу партнеров, в течение одного дня занявшись сексом с 919 мужчинами подряд.

Это произошло в 2004 году на польском фестивале «Эротикон», во время которого прошел чемпионат по секс-марафонам. Предыдущий рекорд составил 759 человек – Лизе удалось существенно улучшить его.

Самая долгая мастурбация

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Рекордсменом по мастурбации на сегодня является японец Масанобу Сато.

Он установил рекорд на мировом чемпионате по мастурбации в Сан-Франциско в 2009 году, где сумел продержаться 9 часов 58 минут. До сих пор его рекорд никем не перекрыт.

Самая сильная вагина

55-летняя россиянка Татьяна Кожевникова – обладательница самой сильной вагины в мире.

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Мышцами влагалища она подняла подвешенный на веревке груз в 14 килограммов, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Интимная гимнастика Кожевниковой пользуется большой популярностью в соцсетях.

Самая большая естественная грудь

Жительница Атланты Норма Стиц с 1999 года остается обладательницей титула «Самая большая натуральная грудь в мире».

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Каждая грудь Нормы весит больше 22 килограммов. Дама носит сшитые на заказ лифчики размера Z и подрабатывает фетиш-моделью и владеет собственной студии фильмов для взрослых, где является главной и единственной звездой.

Самое быстрое расстегивание лифчиков

Крис Николсон – чемпион по расстегиванию лифчиков: он сумел расстегнуть 20 лифчиков за одну минуту, работая только одной рукой.

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Завидуйте, неудачливые борцы с крючками

Самая долгая эрекция

Джилз Бриндли, британский психолог, специалист по лечению эректильной дисфункции, путем инъекции сразу нескольких препаратов сумел добиться эрекции, продолжавшейся 44 часа.

На тот момент Бриндли было уже под 60, и делал он это исключительно в порядке эксперимента, о котором доложил на медицинском конгрессе – и даже продемонстрировал коллегам результат, так сказать, воочию.

Самая большая коллекция пенисов

Самой большой коллекцией пенисов в мире владеет Исландский музей фаллологии (не путать с филологией!) в Рейкъявике.

В музейной коллекции представлено 215 пенисов, принадлежащих 93 видам живых существ.

Самая старая девственница

Самой старой девственницей мира считается шотландка Клара Мидмор.

Она умерла в 2011 году в возрасте 108 лет и за всю свою долгую жизнь так и не нашла времени заняться сексом.

«Вокруг этого поднимают много шума, но у меня всегда было слишком много других дел», – говорила Клара, добавляя, что девственность – залог долгой и здоровой жизни.

Самый пожилой отец

Индийский фермер Рамджит Рагхав стал отцом в 2012 году в возрасте 96 лет.

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