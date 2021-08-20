К чему может привести отказ от интима

Регулярная половая жизнь помогает избежать множества неприятностей. Так, отсутствие интимной близости может привести к различным заболеваниям, как физиологическим, так и психологическим. А вот что конкретно может пойти не так из-за отсутствия партнера рядом, мы и решили поговорить.

Проблемы с памятью

Казалось бы, какая связь? Психологи настаивают, что связь хоть и не прямая, но тем не менее существует. Считается, что регулярный секс помогает держать в тонусе мозговую деятельность, а значит процессы, влияющие на расстройство памяти, замедляются. В случае, если секс не предвидится в ближайшем будущем, стоит заняться нейрогимнастикой, которая влияет на мозг так же, как и интимный процесс.

Возможны проблемы со сном

И опять же, прямой связи нет, однако отсутствие близкого контакта практически всегда нарушает покой, что приводит к повышению раздражительности и другим проблемам с настроением. Когда мы сильно расстроены, сон приходит очень тяжело, а невозможность сбросить стресс посредством интимного контакта может привести чуть ли не к бессонице.

Можете набрать вес

Вы замечали, что, оставаясь наедине с собой, очень часто хочется есть? Психологи объясняют эту особенность нашего мозга желанием восполнить недостающее количество серотонина в организме. Но при этом мы получаем лишние калории, которые необходимо сжигать, и все же не всегда получается вовремя посетить зал. Таким образом мы едим больше, повышая уровень серотонина и получая больше калорий, чем нужно.

Иммунитет страдает