Почему фаллоимитатор такая популярная секс-игрушка

Фаллоимитаторы — это секс-игрушки, которые можно ввести в рот, анус или влагалище. Хотя иногда они должны ощущаться как пенис, им необязательно быть похожими на него. Они бывают разных материалов, форм и размеров. Некоторые фаллоимитаторы изогнуты, чтобы стимулировать простату или точку G.

сделаны так, чтобы выглядеть как пенис с яичками;

сделаны, чтобы его можно было пристегнуть ремнем;

предназначены для одновременного использования двумя партнерами, называются двусторонними фаллоимитаторами или фаллоимитаторами двойного проникновения;

вибрационные фаллоимитаторы;

сделаны с присоской для приклеивания к поверхности;

выполнены из стекла или металла. Есть много разных видов фаллоимитаторов. Вы можете найти такие, которые:

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Фаллоимитаторы существуют уже тысячи лет. В пещере Холе Фельс в Германии археологи обнаружили фаллоимитатор возрастом около 28000 лет.

Фаллоимитаторы популярны среди людей любого пола и сексуальной ориентации.

Иногда они могут иметь медицинское назначение. Некоторые специалисты по сексуальной медицине рекомендуют их как часть терапии вагинизма или спазмов мышц тазового дна.

Фаллоимитаторы могут обеспечить внутреннюю стимуляцию точки G, простаты или других частей влагалища или ануса. Они также могут играть психологическую роль в возбуждении и сексуальной игре.

В чем разница между фаллоимитатором и вибратором? И фаллоимитаторы, и вибраторы — это секс-игрушки, и их функции во многом совпадают. Самая большая разница в том, что не все фаллоимитаторы могут вибрировать, хотя некоторые это делают.

Некоторые вибраторы предназначены для внешнего использования во время одиночной или партнерской игры, а другие предназначены для введения во влагалище или анус.

Некоторые люди волнуются, когда их партнерша хочет использовать фаллоимитатор. Они опасаются, что это означает, что их партнерша сексуально неудовлетворена или что фаллоимитатор заменит их в сексуальном плане.