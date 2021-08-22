Поступки женщины, которые испугают любимого мужчину

Мужчина способен простить своей возлюбленной многое и понять ее поведение. Однако существуют поступки, которые не будет терпеть даже самый верный и любимый избранник.

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По мнению психологов, первое место в перечне заняли неаккуратность и чрезмерная лень. Неряшливость в быту, внешности и на работе сильно отталкивают мужчин, ведь их в большей мере привлекают хозяйственные, ответственные женщины, которые отвечают за уют и комфорт. Специалисты отметили, что у всего должна быть своя мера, поэтому жизнь в хаосе и беспорядке устроит далеко не всех молодых людей.

Также психологи отнесли к непозволительным женским поступкам глупость, скупость и высокомерие. Нецензурная брань, жестокость, пренебрежение окружающими и взгляд свысока всегда отталкивают мужчин. Они, безусловно, могут полюбить такую девушку, но рассчитывать на длительные отношения и семью впоследствии не будут, отмечают эксперты.