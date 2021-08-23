«Свекровь сжирала меня заживо и я сделала аборт»

Каждый родитель хочет, чтобы его взрослый ребенок создал свою счастливую семью. Однако именно старшие родственники зачастую принимают слишком много участия в жизни молодоженов и не всегда это отражается на семье позитивно.

"Рамблер" поговорил с Екатериной Петровой из Нижнего Новгорода, которая поделилась своей историей взаимоотношений со свекровью, которые не просто далеки от идеальных, а вовсе напоминают события драматичного кино.

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По какой причине испортились отношения со свекровью?

Я рано вышла замуж, но по любви. Правда, в то время я еще не знала, что мой будущий муж — маменькин сынок. Свекровь меня, конечно, сразу невзлюбила. Видимо из-за ревности к сыну. свекровь меня сразу невзлюбила.

Через месяц после свадьбы я забеременела. Мы были счастливы и беды ничего не предвещало, пока ночью не постучали в дверь. К нам прибежала свекровь с криками. Называла меня собакой уличной и обвиняла в "залете". Для меня это было шоком, для мужа видимо тоже. Он растерялся и испугался, никак меня не поддержал.

Кроме этого случая происходило ли еще что-то?

Еще бы! После того случая свекровь начала настоящую кампанию по обработке сына. На втором месяце прибежала и требовала сделать аборт. Я защищала себя как могла, муж говорил, что "это же мама". Без поддержки бороться с ней было трудно, но я не могла дать себя в обиду. Я уговаривала мужа переехать в другой город, но он постоянно находил причины, чтобы остаться с мамой.

Как ссоры со свекровью повлияли на отношения с мужем?

В какой-то момент я просто поняла, что муж мой никогда меня не выберет. Он выберет маму. Ситуация накалялась, я агитировала за переезд, а безумная мать "промывала ему мозги".

В какой-то момент он не выдержал и поднял руку на меня. Честно говоря, я даже думала, что она его приворожила. Потому что мужа как подменили. Вот был нормальный человек, а вот дерганый и агрессивный. Но я была беременной и это стало последней каплей.

Что было дальше?

Тогда я решилась и выпила таблетку для самопроизвольного выкидыша. Попала в больницу и потеряла ребёнка. Это было импульсивное решение, но я была на пределе и не хотела иметь с ними ничего общего.

Когда я пришла в себя, то развелась с ним и переехала в другой город. Жалею ли, что не оставила ребёнка? Нет. Мне не хотелось иметь что-то общее с ними. Я уверена, что смогу построить крепкую семью.

Простили ли вы свекровь?

Несмотря на то, что по моим ответам может показаться, что главной моей проблемой была въедливая, сумасшедшая и абсолютно нетактичная свекровь, но на самом дел проблемой был мой муж.