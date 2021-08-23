Спустя неделю: Илья Авербух забрал Елизавету Арзамасову из роддома

14 августа Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями. У пары родился сын, имя которому они пока не придумали. Сразу после радостного события фигурист отправился по работе в Нижний Новогород. А в это время актриса находилась в роддоме. В общей сложности Елизавета с малышом пробыли там неделю. 22 августа Илья забрал супругу и сына. На выписке присутствовал и его старший сын Мартин, который появился на свет в первом браке. Елизавета на выписку надела длинную юбку и босоножки на шпильке. Малыша на руках держал Илья. Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — Домой! — прокомментировала выписку Елизавета. (прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена) В комментариях пользователи поздравили пару и пожелали крепкого здоровья маме и малышу. «Счастья и здоровья вам и вашей семье», «Вы прекрасная пара... Счастья, любви», «Поздравляю с выпиской! Спокойной вам и радостной жизни дома», «Лизонька, с возвращением домой. Бессонные ночи начались, но о них не жалеешь, когда рядом такое сокровище», «Счастья вам! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и благодати», «Бескрайнего счастья семье», — написали поклонники супругов. Напомним, 26-летняя актриса 20 декабря 2020 года вышла замуж за 47-летнего спортсмена. Звездная пара не скрывает своего счастья. При этом еще несколько лет назад они не афишировали свои отношения. По сообщениям друзей пары, роман звезды экрана начался, когда ей было 15 лет. Ранее мы писали о пяти удобных и эффектных образах для мамы на выписку из роддома. Фото: Instagram / @liza_arzamasova, @averbukhofficial