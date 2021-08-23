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Как ссоры на самом деле влияют на либидо

Рамблер
2 часа назад

Ссоры – естественный процесс, который нельзя исключить из жизни. Мы копим недовольство, а потом эта энергия помогает нам выйти с партнером на разговор. И вот мы делимся наблюдениями и находим решение проблемы. Однако такой сценарий происходит лишь в идеальном мире кинематографа. В реальном мире все несколько сложнее: люди кричат, входят в раж, а далее – обиды, секс и куча всего.

Как ссоры на самом деле влияют на либидо
Фото: depositphotosdepositphotos

В новой серии подкаста "Активное согласие" психолог Виктория Ашихмина рассказала, как этично ссориться и не потерять отношения. Мы также обсудили, какие бывают формы выяснения отношений и когда взаимодействие с партнером становится опасным.

Виктория – гештальт-терапевт, сексолог и специалист по работе с травмой. А еще она ведет сессии на платформе «Ясно» – это сервис подбора и видео-консультаций с психотерапевтами.

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1.42 – Для чего нужны ссоры в отношениях

15.50 – Секс, стресс и либидо

22.43 – Почему люди занимаются сексом с обидчиками

25.20 – Чувство использованности

28.14 – Насколько секс после ссоры – это про любовь

36.32 – Разговоры об отношениях – слишком сложно

39.20 – Отношения у людей с разным типом привязанности

41.52 – Секс как способ понять, что все окей

42.40 – Экспрессия в ссорах и сильные чувства

44.28 – Секс как способ сбросить напряжение

47.25 – Когда вы ссоритесь, партнер – враг?

52.17 – Абьюзивные отношения, секс и спасение утопающих

58.36 – Как понять, что ваши ссоры стали опасными

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Виктория Ашихмину

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж - Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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