Думал, что мое ты вдохновение и муза, но оказалась просто женщина-обуза: Айза Долматова о том, как правильно вдохновлять и мотивировать своего мужчину

Фото: Peopletalk Peopletalk

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Снова всем теплый привет и моя рубрика «Поболтаем?», которая обязательно вам понравится, если вдруг этого еще не случилось! Обещаю.

Как поет всеми любимый Макс Корж: «Есть два типа людей », так и я скажу, что есть два типа женщин: те, которым посвящают песни, в честь которых называют яхты, ради которых принцы отрекаются от престола, и другие. Но! Рано расстраиваться! Музыкантов, олигархов, принцев, к сожалению, на всех не хватило, поэтому и есть другие женщины, которые «работают» музами каждый день для своих мужчин разных профессий. Серебряный век русской поэзии позади, музы остались лишь в истории, а у нас, женщин, есть все шансы остаться в памяти наших мужчин, которые совершают пусть не творческую работу, но ту, без которой современный мир был бы не таким полным.

Начну я с «плохих новостей» и расскажу о тех женщинах, кому ни строчки не посвятит ни один менеджер, прораб, сантехник или курьер из доставки еды. Той женщине, которая вся целиком отдана себе, своим благам и желаниям, совершенно не касающимся семьи. Той, для которой мужчина «должен», «обязан», «а вот у соседки Кати», «а вот у них в Instagram мужчины дарят Bentley»! Эта женщина не муза и даже не та, ради которой хочется вернуться домой, не «эликсир роста» для мужчин, и ее вначале боятся, а потом и вовсе покидают.

Не все, но некоторые из вас знакомы с моей историей. И даже пели песни, которые были написаны обо мне или для меня. Многие их любят по сей день. И я очень хорошо помню, чем заслужила такой подарок, ведь для каждого артиста его песня – примерно то же самое, как для строителя построить большой дом! Может, физических сил музыкант и не тратит, но сколько же это часов работы с головой, сердцем, душой и различным музыкальными инструментами.

Каждый труд имеет цену, обязан поощряться, и каждому мужчине нужна рядом женщина, которая гордится им! И совершенно неважно, пишет он стихи или работает таксистом. Когда ты любишь мужчину по-настоящему, ты всегда уважаешь его труд. Пусть ты мечтала не об этом, пусть тебе чего-то не хватает и нужно срочно платить за ипотеку. Вера в мужчину, которого ты выбрала, полюбила и любишь до сих пор, творит настоящие чудеса!

Иногда (особенно когда мой тестостерон зашкаливает и я «считаю» себя мужчиной, который старается обеспечивать свою семью) я могу понять эмоции мужчин, в которых не верят, обесценивают и считают недостаточно хорошими в своем деле. Они испытывают уныние, следом страх и нежелание что-либо делать. Это страшно неприятное чувство, с которым сложно бороться. Поэтому, женщины мои, все в наших с вами руках. Чтобы вдохновить мужчину, нужно так мало. Замечать их маленькие победы, напоминать им, что этот мир без них не имеет никакого смысла, что без их творчества и работы в вашей жизни все было бы пресно и скучно, что ваша гордость за своего любимого работягу велика, как Вселенная. И каким бы тяжелым ни был его день, дома его ждут, ценят, любят и сделают все, чтобы плохие мысли покинули уставшую голову.

P.S. Знаю, что у многих женщин есть диванные мужья, совершенно не любящие стараться или напрягаться, и таким тоже можно дать шанс, вдохнув в них уверенность и желание что-то менять! Но если это паталогический лентяй, то только тебе решать, как быть. В это я не лезу, потому что это совсем другая история (или тема для «Поболтаем?»). Закончу свою колонку отличной цитатой актера Петра Квятковского: «Думал, что мое ты вдохновение и муза, но оказалась просто женщина-обуза». Есть над чем подумать.