Что делать, если мужчина настаивает на сексе

Конечно, без интимной жизни невозможно представить гармоничные отношения, однако в некоторых парах секс становится причиной обид и манипуляций. Чаще всего женщина идет на поводу у мужчины, под давлением соглашаясь на близость, которой она в данный момент не желает. Так как же отстоять свои границы и не испытывать чувство стыда? В этом мы и постарались разобраться.

Не будьте категоричны

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Мужчина очень болезненно воспринимает отказ в интимной сфере, поэтому не стоит говорить, что вы в принципе не хотите секса просто перенесите это «мероприятие», например, на завтра или любой другой день. Мужчине проще принять тот факт, что секса не будет лишь какое-то время, а не навсегда. Здесь самое главное со стороны женщины — сдержать обещание.

Не манипулируйте

Наказание в виде отсутствия секса — самое страшное для мужчины, многие женщины этим пользуются, не понимая, какой вред отношениям наносят таким образом. Со временем мужчине просто надоест такая эмоциональная карусель и он просто уйдет. В тот момент, когда вы по-настоящему будете не готовы к близости, мужчина расценит ваш отказ как еще один способ манипуляции, после чего может последовать скандал. Но ведь вам это не нужно?

Отказываетесь? Предлагайте!

Даже самого настойчивого мужчину можно успокоить, предложив замену классическому сексу. Например, можно перейти к легкому петтингу, без проникновения, если вы по каким-то причинам сейчас не готовы к такой близости. Мужчина таким образом будет понимать, что вы его не игнорируете, но при этом и вы добились своего — как такового секса нет и мужчина удовлетворен.

Попробуйте поговорить