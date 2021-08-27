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Ученые узнали, как в мозге формируется сексуальное влечение

Ferra.ru
2 часа назад

Учёные выяснили, каков механизм сексуального влечения в головном мозге. Он тесно связан с выработкой дофаминов.

Ученые узнали, как формируется сексуальное влечение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Медицинского центра Beth Israel Deaconess описали работу связанных с сексом сигнального пути и нейронов, которые высвобождают дофамины. Ранее науке уже было известно, что дофамин действует на области мозга, связанные со спариванием. Но точный нейронный источник этого оставался неизвестным.

«Мимолётная встреча с самкой вызывает у самца интерес к спариванию на десятки минут, в то время как единичное успешное спаривание рождает чувство насыщения, которое сохраняется на протяжении нескольких дней», — рассказал один из авторов работы.

Учёные провели эксперимент с мышами. Им стимулировали высвобождающие дофамин нейроны в различных областях мозга. Исследователи увидели, что интерес к спариванию и сексуальное насыщение контролируют специализированные антеровентральные и преоптические перивентрикулярные дофаминовые нейроны в гипоталамусе.

Это исследование поможет снизить сексуальные побочные эффекты антидепрессантов и других препаратов.

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