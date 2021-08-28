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Макеева попросила помощи у поклонников из-за «насильственного» конфликта

News.ruиещё 3
1 час назад

Макеева запретила СМИ упоминать ее в заголовках про конфликт Мальковых
Фото: News.ruNews.ru

Анастасия Макеева обратилась с мольбой о помощи к поклонникам из-за того, что её «насильственно втягивают в конфликт». Звезда российских мюзиклов пожаловалась в Instagram на ухудшение здоровья вследствие постоянных распрей между её мужем Романом Мальковым и его бывшей женой.

Макеевой, по её словам, поставили «страшный диагноз» для вокалистов. Какой именно, актриса не уточняет, но сообщает, что больше не хочет участвовать в «семейных разборках» между своим супругом-олигархом и его бывшей женой.

Новый муж актрисы тоже воюет со своей бывшей женой, родившей ему четверо детей. Старший сын бизнесмена живёт в Москве с отцом, трое остальных проживают с матерью в Словении.

Макеева также обратилась к СМИ, запретив упоминать её имя в новостях, связанных с конфликтом между её новым мужем и его бывшей женой. Артистка подчеркнула, что их разбирательства не имеют к ней никакого отношения.

На данный момент, по словам актрисы, она занимается восстановлением своего здоровья. К тому же Макеева много времени уделяет своей карьере.

Также прошу хейтеров не беспокоить администрацию тех театров и моих партнёров по рекламным проектам, с которыми я работаю. Всё равно они со мной будут работать и продлили все контракты. При всем уважении к вашему мнению, уважаемые хейтеры, на качество моей жизни, как и других звезд, вы не повлияете. Давайте уважать свободу слова и действий каждого: и вашу, и мою, спасибо! — написала звезда.

Ранее сообщалось, что родители 39-летней Анастасии Макеевой, находящиеся на пенсии, выплатили многомиллионную ипотеку дочери. Чтобы расплатиться по кредиту, мать звезды продала свою квартиру в Краснодаре.

Любовь,Анастасия Макеева,
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