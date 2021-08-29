Пять способов улучшить отношения с партнером

Когда отношения заходят в тупик, партнеры начинают воспринимать друг друга как должное, чувствуют все меньше привязанности и положительных эмоций. Психолог объясняет, как выйти из этого состояния.

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Клинический психолог Бетани Палмер считает, что главное в отношениях — показывать партнеру благодарность. Фразы «Я тебя люблю» недостаточно. Намного важнее говорить, что именно вы цените в партнере. Например, если он спонтанно сделал что-то по дому. А еще обязательно делайте комплименты.

Палмер также советует показывать в отношениях сочувствие. Каждому человеку хочется знать, что его не просто слышат, но слушают. В разговоре полезно повторять суть того, о чем говорит партнер, — так он осознает, что его действительно пытаются понять.

Психолог напоминает, что улыбку и прикосновения никогда нельзя недооценивать. Тактильность — еще один способ сблизиться с человеком. Это может быть простой поцелуй при встрече после работы или объятия перед сном. Прикосновения укрепляют отношения.

Еще один важный совет Палмер — планируйте свидания. Важно уделять время не только своей работе или детям, но и отношениям. Иногда партнеры забывают про общение из-за занятости, но именно так люди начинают терять ощущение близости. Выделите время только для двоих. Это может быть ужин, прогулка или поход в кино.