10 признаков того, что вы влюблены

Отказываетесь от привычных занятий или чувствуете себя необычайно оптимистично? Возможно, вы влюбились.

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Влюбленность — это одно из самых странных и прекрасных чувств, которые может испытать человек. Хотя у всех это происходит по-разному, есть некоторые общие мысли и чувства, которые помогут определить, что вы влюблены. Возможно, вы испытываете один из очевидных признаков — например, не можете думать ни о ком и ни о чем, кроме этого человека, или же признаки могут быть более скрытыми.

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Вы не можете перестать смотреть на человека

Это классический признак влюбленности: потерять себя в глазах того, кого вы любите. Дело в том, что, когда вы смотрите на любимого человека, вы видите не только то, как он выглядит, вы можете представить ваше совместное будущее или, по крайней мере, пофантазировать о том, каким оно может быть.

Вы отказываетесь от своих обычных занятий

Если вам нравится проводить время с кем-то, система вознаграждения в мозгу усиливает вашу мотивацию, чтобы хотеть больше этого совместного времени. Вы начинаете жаждать присутствия человека, думать о том, каково быть рядом с ним. В попытке осуществить желаемое вы можете начать изучать его интересы в надежде, что это поможет укрепить зарождающуюся связь между вами. Это даст общие темы, которые вы можете обсудить в разговорах с тем, кто вам нравится, и стать с ним ближе.

Вы не возражаете, когда он делает что-то непривлекательное

Когда человек, в которого вы влюблены, делает что-то, что вам может не понравиться, будь то неопрятность или не опущенный стульчак, вы не будете возражать. На самом деле вы можете даже не заметить этого.

Когда вы вместе, время летит очень незаметно

Если вы влюбились в кого-то, есть шанс, что ваше время с ним пролетит очень быстро. Так часто бывает, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, и время, проведенное с человеком, в которого мы влюблены, ничем не отличается от этого.

Вы идеализируете человека

Влюбленность может немного исказить ваше чувство реальности. Вполне вероятно, что если вы глубоко влюблены в кого-то, то у вас будет несколько нереалистичное представление о том, кто он и как себя преподносит. Поэтому, даже если вы склонны критически относиться к тому, что кто-то другой делает или говорит, но позже объект воздыхания делает или говорит тоже самое, вы можете просто не заметить этого. Даже если человек носит сандалии с носками, в ваших глазах это делает его красивым. Когда вы влюблены, все, что вы видите, — это версия красоты, которая кажется вам неоспоримой. Это идеализация человека, на котором сосредоточены все ваши чувства.

Вы чувствуете себя необычайно оптимистично

Когда вы влюбляетесь, все остальное в вашей жизни может казаться прекрасным. Вы также можете чувствовать себя немного энергичнее без видимых причин. Это результат всех тех «дофаминовых ударов», которые вы получаете от мыслей о своем партнере и занятий либо вместе с ним, либо напоминающих о нем. Акт позитивного предвкушения помогает уменьшить чувство стресса, поэтому мысли о предстоящем общении с партнером укрепляют ваше психическое здоровье и помогают вам лучше относиться к жизни.

Вы хотите трогать и целовать его

Опять же, это может показаться очевидным. Но причина, по которой вам хочется прикасаться и целовать того, в кого вы влюблены, гораздо глубже, чем вы думаете. Когда вы прикасаетесь к человеку, в которого влюблены, происходит выброс «гормона любви» окситоцина. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым и укрепляет связь между вами и вашим партнером.

Вы всегда думаете о нем

Влюбленность подразумевает полную отдачу наших чувств другому человеку. В этой отдаче мы в некотором смысле сливаемся с человеком и становимся полностью поглощены им, до такой степени, что он занимает все наши мысли. Отчасти это происходит благодаря окситоцину. Он может влиять на эмоции, познание и может помочь вам почувствовать себя ближе к кому-то.

Вы хотите, чтобы он был счастлив

Когда вы начинаете влюбляться в кого-то, то можете обнаружить, что чувство альтруизма зашкаливает. Вы хотите счастья не только для себя, но и в равной степени для другого человека. Такие чувства характеризуют более зрелые версии любви и могут положить начало крепким и длительным отношениям.

Вы замечаете в себе это чувство