10 признаков того, что вы влюблены

Отказываетесь от привычных занятий или чувствуете себя необычайно оптимистично? Возможно, вы влюбились.
Влюбленность — это одно из самых странных и прекрасных чувств, которые может испытать человек. Хотя у всех это происходит по-разному, есть некоторые общие мысли и чувства, которые помогут определить, что вы влюблены. Возможно, вы испытываете один из очевидных признаков — например, не можете думать ни о ком и ни о чем, кроме этого человека, или же признаки могут быть более скрытыми.
Это классический признак влюбленности: потерять себя в глазах того, кого вы любите. Дело в том, что, когда вы смотрите на любимого человека, вы видите не только то, как он выглядит, вы можете представить ваше совместное будущее или, по крайней мере, пофантазировать о том, каким оно может быть.
Если вам нравится проводить время с кем-то, система вознаграждения в мозгу усиливает вашу мотивацию, чтобы хотеть больше этого совместного времени. Вы начинаете жаждать присутствия человека, думать о том, каково быть рядом с ним. В попытке осуществить желаемое вы можете начать изучать его интересы в надежде, что это поможет укрепить зарождающуюся связь между вами. Это даст общие темы, которые вы можете обсудить в разговорах с тем, кто вам нравится, и стать с ним ближе.
Когда человек, в которого вы влюблены, делает что-то, что вам может не понравиться, будь то неопрятность или не опущенный стульчак, вы не будете возражать. На самом деле вы можете даже не заметить этого.
Если вы влюбились в кого-то, есть шанс, что ваше время с ним пролетит очень быстро. Так часто бывает, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, и время, проведенное с человеком, в которого мы влюблены, ничем не отличается от этого.
Влюбленность может немного исказить ваше чувство реальности. Вполне вероятно, что если вы глубоко влюблены в кого-то, то у вас будет несколько нереалистичное представление о том, кто он и как себя преподносит. Поэтому, даже если вы склонны критически относиться к тому, что кто-то другой делает или говорит, но позже объект воздыхания делает или говорит тоже самое, вы можете просто не заметить этого. Даже если человек носит сандалии с носками, в ваших глазах это делает его красивым. Когда вы влюблены, все, что вы видите, — это версия красоты, которая кажется вам неоспоримой. Это идеализация человека, на котором сосредоточены все ваши чувства.
Когда вы влюбляетесь, все остальное в вашей жизни может казаться прекрасным. Вы также можете чувствовать себя немного энергичнее без видимых причин. Это результат всех тех «дофаминовых ударов», которые вы получаете от мыслей о своем партнере и занятий либо вместе с ним, либо напоминающих о нем. Акт позитивного предвкушения помогает уменьшить чувство стресса, поэтому мысли о предстоящем общении с партнером укрепляют ваше психическое здоровье и помогают вам лучше относиться к жизни.
Опять же, это может показаться очевидным. Но причина, по которой вам хочется прикасаться и целовать того, в кого вы влюблены, гораздо глубже, чем вы думаете. Когда вы прикасаетесь к человеку, в которого влюблены, происходит выброс «гормона любви» окситоцина. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым и укрепляет связь между вами и вашим партнером.
Влюбленность подразумевает полную отдачу наших чувств другому человеку. В этой отдаче мы в некотором смысле сливаемся с человеком и становимся полностью поглощены им, до такой степени, что он занимает все наши мысли. Отчасти это происходит благодаря окситоцину. Он может влиять на эмоции, познание и может помочь вам почувствовать себя ближе к кому-то.
Когда вы начинаете влюбляться в кого-то, то можете обнаружить, что чувство альтруизма зашкаливает. Вы хотите счастья не только для себя, но и в равной степени для другого человека. Такие чувства характеризуют более зрелые версии любви и могут положить начало крепким и длительным отношениям.
В центре влюбленности — отказ от интереса к другим потенциальным партнерам. Полная единственность партнера в близости, доверии и искренности. Со временем собственническое чувство может притихнуть, но оно всегда скрывается в сердцевине влюбленности, это то, что делает партнера исключительным и единственным.