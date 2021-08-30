Сквиртолог объяснил ошибки мужчин в постели

Когда женщине говорят, что секс с ней какой-то не такой, она идет учиться. Когда об этом говорят мужчине, он просто меняет партнершу. Об этом сообщил практик сексуальных взаимодействий Анзол.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили секс-работу, запросы клиенток, рассмотрели самые распространенные ошибки мужчин в постели и поговорили про сквирт.
Тема сквирта или струйного оргазма очень популярна в России. Многие мечтают достичь его, но без должного уровня доверия, возбуждения и усилий раскрыть тайну струйного оргазма вряд ли получится. Хотя, возможно, это вам вовсе и не надо.
Однако правила хорошего секса работают вне зависимости от того, удалось ли вам достичь сквирта или нет.
Таймкод:
1.30 — Почему мужчины не обращаются к экспертам
3.25 — О сексе-работе и секс-работниках
10.12 — Почему мужчины-практики вселяют ужас
13.24 — Обсуждаем сквирт для всех
19.10 — С какими вопросами приходят к свиртологу
20.14 — Страх мочи
29.40 — Правила хорошего секса
35.45 — Как происходит сессия с экспертом
45.13 — Проблемы патриархальных отношений
49.00 — Советы мужчинам, как стать лучше
53.24 — Хочу обратиться к эксперту и боюсь
55.40 — Почему поиск лучшего партнера — не всегда ок
В подкасте участвовали:
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