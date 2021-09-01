Россиянам рассказали, сколько секса нужно для счастья

Ученые из Канады рассказали, какое количество секса требуется человеку для хорошего самочувствия. Об этом сообщили СМИ.

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«Чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно интимной близости хотя бы раз в неделю», – пишут в медиа.

Ученые выяснили, что для хорошего самочувствия и гармоничных отношений в паре не обязательно предаваться любовным утехам ежедневно. На основании анализа поведения множества людей, состоящих в отношениях, стало понятно, что для такого результата достаточно интимной близости между партнерами раз в неделю.

Исследователи рассказали, что количество секса не влияет на привязанность партнеров друг к другу и на качество их отношений, сообщает портал «5-tv.ru».