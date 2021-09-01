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Россиянам рассказали, сколько секса нужно для счастья

РИА "ФедералПресс"
13 часов назад

Ученые из Канады рассказали, какое количество секса требуется человеку для хорошего самочувствия. Об этом сообщили СМИ.

Россиянам рассказали, сколько секса нужно для счастья
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно интимной близости хотя бы раз в неделю», – пишут в медиа.

Ученые выяснили, что для хорошего самочувствия и гармоничных отношений в паре не обязательно предаваться любовным утехам ежедневно. На основании анализа поведения множества людей, состоящих в отношениях, стало понятно, что для такого результата достаточно интимной близости между партнерами раз в неделю.

Исследователи рассказали, что количество секса не влияет на привязанность партнеров друг к другу и на качество их отношений, сообщает портал «5-tv.ru».

Ранее «ФедералПресс» писал о предпочтениях российских мужчин в сексе. Астрологи утверждают, что каждому знаку зодиака свойственно определенное поведение в постели.

Любовь,ФедералПресс,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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