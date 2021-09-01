Почему женщин возбуждают мужчины с неразборчивой речью

Согласно исследованию, неразборчивая речь, по мнению женщин, является признаком мужественности.

Фото: Кадр из фильма «Крестный отец» Кадр из фильма «Крестный отец»

Британский актер Том Харди вызвал волну жалоб со стороны зрительниц за «бессвязное бормотание» в триллере BBC «Табу» в 2017 году. Однако американская группа исследователей из Калифорнийского университета утверждает, что женщинам нравится, когда мужчины говорят немного неразборчиво.

С точки зрения полового отбора женщины обычно предпочитают самцов с чертами, которые немного более мужественны, чем в среднем. В данном контексте это делает самцов с менее четкой речью более привлекательными.



Дэниел Штер



Руководитель исследования, доктор наук

В рамках исследования 42 добровольца записывали на пленку свою речь после того, как их просили выполнить различные речевые задания. Затем их голоса были проранжированы по степени привлекательности. Исследователи обнаружили, что нечеткие тона речи считаются гораздо более привлекательными у женщин, чем у мужчин. Доктор Штер утверждает, что выводы его команды противоречат распространенному мнению. По словам ученого, многие вокальные тренеры советуют людям замедлить темп речи и тщательно выговаривать слова, чтобы произвести лучшее впечатление на аудиторию, однако на самом деле если следовать такому совету, то эффект будет противоположным.

Так, например неразборчивая речь была довольно популярна среди мужчин-актеров в Голливуде. Марлон Брандо получил прозвище Мямля от своего коллеги по фильму «Парни и куколки» 1955 года Фрэнка Синатры.

Обладатель премии «Оскар» Брандо затыкал рот ватой, чтобы сделать свою речь менее понятной, когда играл Дона Корлеоне в фильме «Крестный отец» 1972 года.