Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Сексолог рассказала, как у мужчин формируется типаж идеальной женщины

WMJ.ru
3 часа назад

При выборе возлюбленной мужчины зачастую исходят из сформировавшегося в течение жизни типажа женщины. У всех он разный, но обуславливается одними и теми же факторами. Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv, чем руководствуются представители сильного пола, когда ищут идеальную партнершу.

Как у мужчин формируется типаж идеальной женщины
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Типаж — это дело вкуса, а вкус у нас появляется, только когда нам уже есть с чем сравнить. Соответственно, мужчина выбирает себе ту женщину, которая в детстве ему больше всего запомнилась. Бытует мнение, что каждый мужчина выбирает себе вторую маму, то есть подсознательно ищет себе ту, которая будет похожа на мать.

С одной стороны, такое утверждение верно, считает сексолог, но если, допустим, в детстве у мальчика фигура матери была не сильна, им занималась, например, бабушка или двоюродная тетя, то связь ребенка с этой родственницей будет намного сильнее. Специалист пояснила, что мальчик неосознанно будет считать бабушку эталоном женщины. Но в будущем это необязательно может быть бабушка. Например, воспитательница из детского сада запомнится мальчику как особенная женщина, которую он обязательно хочет иметь в будущем. Так формируется не только типаж внешности. По словам сексолога, мужчина также будет искать в будущей избраннице особенности характера тех женщин, которые ему запомнились в юном возрасте. Однако таким образом мужчины выбирают себе избранницу лишь в юности.

В более осознанном возрасте, годам к 30, у нас уже отлично развивается критическое мышление и мы не ищем женщину, которая соответствовала каким-то предпочтениям из детства. Вкус видоизменяется, что-то прибавляется, что-то убавляется, формируется определенный типаж. Не обязательно он должен быть каким-то эталоном: блондинка, высокая, добрая, заботливая, внимательная.

Мужчина будет обязательно искать мелкие качества, которые ему больше всего нравятся в женщинах, вне зависимости от цвета волос и других параметров, сделала вывод эксперт.

Любовь,ТРК "Петербург-Пятый канал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители