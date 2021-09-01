Рабочий в Подмосковье утонул в чане с химикатами

Фото: Мослента Мослента

В подмосковной Балашихе работник цеха по производству шампуров упал в чан с химикатами и утонул. Об инциденте сообщило издание «Комсомольская правда».

По данным источника, мужчина, трудившийся в цехе на Пролетарской улице, потерял сознание и свалился в большую емкость с лаком. Рабочий скончался на месте, оперативные службы по прибытии смогли лишь констатировать его смерть.

Полиция проводит проверку по факту смерти работника на производстве. Детали произошедшего уточняются. Тело мужчины отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти.

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