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Рабочий в Подмосковье утонул в чане с химикатами

Мослента
1 час назад

Рабочий в Подмосковье утонул в чане с химикатами
Фото: МослентаМослента

В подмосковной Балашихе работник цеха по производству шампуров упал в чан с химикатами и утонул. Об инциденте сообщило издание «Комсомольская правда».

По данным источника, мужчина, трудившийся в цехе на Пролетарской улице, потерял сознание и свалился в большую емкость с лаком. Рабочий скончался на месте, оперативные службы по прибытии смогли лишь констатировать его смерть.

Полиция проводит проверку по факту смерти работника на производстве. Детали произошедшего уточняются. Тело мужчины отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти.

Ранее в Москве приезжий из Таджикистана случайно задушил себя во время чистки казана. Мигрант решил почистить посуду с помощью строительной болгарки, и прикрыл себя простыней для защиты от искр. В ходе процесса ткань намоталась на вал редуктора инструмента и сдавила шею мужчины.

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