Чудо-игрушки: как вывести сексуальное наслаждение на новый уровень

У взрослых тоже есть игрушки, но предназначенные исключительно для сексуальных удовольствий. Они способны не только разнообразить любовную игру, но и вывести наслаждение на новый уровень. Как пользоваться интимными аксессуарами, в беседе с «Рамблером» рассказала психотерапевт, сексолог Анастасия Филиппова.

Эрекционное кольцо

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Приспособление выглядит как небольшой круг, выполненный из резины. Во время интимной близости он помогает задержать мужскую эрекцию и продлить удовольствие. Как это происходит?

У мужчины есть место в интимной зоне, помогающее отложить наступление оргазма. Оно находится у основания пениса. Если попробуете слегка сжать его указательным и большим пальцами, сложив их в кольцо, кровь, которая нужна для эрекции, прильет, но не сможет уйти. При таком положении оргазм почти невозможен, но и злоупотреблять этим способом нельзя. Нажатие может продолжаться не более 5-15 секунд.

Также действует эрекционное кольцо, но пользоваться им можно в течение 20-30 минут. Чтобы надеть его, применяйте смазку. Игрушка подходит для любых ласк и занятий любовью. К некоторым эрекционным кольцам прилагается функция вибрации и насадка для стимуляции клитора.

Чтобы задержать наступление оргазма, пользуйтесь гелями, смазками, презервативами с пролонгирующими свойствами. В их составе есть вещества, притупляющие ощущения у мужчин. Средства с анестезирующими добавками лучше не применять: они снижают чувствительность у обоих партнеров. В этом случае вы можете вообще не достичь пика удовольствия.

Клиторальный вибратор

Игрушка пользуется популярностью у прекрасного пола. Сегодня можно встретить в магазинах огромное количество моделей с разными функциями, в том числе эффектом подогрева для реалистичности ощущений.

Приспособление представляет собой небольшой прибор с одним или двумя «отростками» в виде заячьих ушек для стимуляции клитора, из-за чего гаджет часто именуют «зайчиком» или «кроликом». Некоторые оснащены сразу несколькими двигателями для вагинальной и клиторальной стимуляции. Мощность мотора выбирают в зависимости от чувствительности интимной зоны. Если она снижена, потребуется более активное воздействие.

Длину клиторального отростка вибратора определяйте в соответствии с особенностями своего организма: измерьте расстояние от клитора до входа во влагалище – это и будет минимальный размер. При отсутствии измерений есть риск приобрести игрушку, которая не достигнет центра вашего удовольствия.

Что касается толщины погружной части, каждый выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Но, как говорят женщины, размер имеет значение. Сегодня на рынке представлены любые модели, от XL до миниатюрных. Управлять «гаджетом» удобно с помощью пульта или телефона. Ваш партнер может регулировать работу игрушки дистанционно, чтобы добавить изюминку в интимный процесс.

Большинство приспособлений водонепроницаемые: их корпус изготовлен из влагозащищенного медицинского силикона. Он безопасен для кожи, гипоаллергенный, не вызывает раздражения. Игрушку можно взять с собой в бассейн, ванну или джакузи, чтобы релакс-процедуры заиграли новыми красками.

Заряжается устройство через обычные батарейки или USB-провод. Последний вариант предпочтительнее и удобнее: не нужно думать о том, есть ли в «кролике» батарейки и надолго ли их хватит. Одна небольшая деталь способна испортить удовольствие, поэтому сразу приобретайте модель с USB-подзарядкой.

Клиторальный стимулятор можно использовать как в одиночку, так и при интимной близости с любимым человеком. Игрушка великолепно развивает чувствительность тела, помогает усилить удовольствие и положительно влияет на женское здоровье, обеспечивая приток крови в зону клитора.

Мастурбатор с вращающимися шариками

Выбор стимуляторов для получения оргазма и поддержания женского полового здоровья просто огромен. И стесняться их применения не стоит. Две иностранные компании, базирующиеся на производстве секс-гаджетов, провели масштабное исследование, в котором приняло участие 486 женщин. На три месяца респондентки отказались от приема обезболивающих во время месячных и заменили таблетки мастурбацией. В результате 70% из них подтвердили, что болевые ощущения заметно снизились даже без таблеток, поэтому интимные устройства могут быть не только приятны, но полезны для здоровья.

В многообразии приборов стоит обратить внимание на мастурбатор с вращающимися шариками для дополнительной стимуляции ощущений. Устройство представляет собой ствол, выполненный из силикона. На конце его располагаются вращающиеся шарики, следующие установленному режиму вибрации. Уровни виброколебаний и число ритмов может отличаться в зависимости от производителя игрушки.

Функция ротации дарит целую гамму ощущений, которую вы вряд ли получите с более простыми моделями. Игрушка движется сама, создавая реалистичное чувство, будто вы занимаетесь любовью с партнером. Она затрагивает наиболее чувствительные зоны, мягко подводя к оргазму. Вращающиеся шарики создают эффект неспешного, мягкого проникновения. Ротация также выполняет дополнительный массаж зоны, обеспечивая приток крови и поддерживая женское здоровье.

Вращающиеся модели мастурбаторов оснащены мощными моторами, имеют до 12 режимов вибрации. Для дополнительной стимуляции на поверхности есть рельефный узор. Подзарядка устройства происходит через USB-кабель. Игрушка подходит для клиторального, вагинального и анального применения. Она полностью безопасна для женского организма, выполнена из натуральных и гипоаллергенных материалов.

Пользуются мастурбатором в сочетании со смазкой, которая уменьшает трение и обеспечивает более богатые ощущения. С ее помощью вы сможете разнообразить интимную жизнь с партнером или испытывать оргазм наедине с собой.

Съедобная смазка

Одно из новейших изобретений в сфере товаров для взрослых, предназначенное для получения обоюдного наслаждения во время орального секса. Приспособление помогает придать ласкам пикантность, а после каждого касания языком у вас будет оставаться приятное фруктовое послевкусие.

Современные производители проявили на этот счет огромную изобретательность. Смазка предлагается на любой вкус: клубника, тропические плоды, малина, ананас, вишня и другие. Она не нарушает микрофлору интимных зон, поэтому за здоровье, свое и партнера, можно не беспокоиться.

Вкусная смазка представляет собой гель на водной основе. Он совместим с любыми силиконовыми и синтетическими изделиями. Его можно использовать как вагинальный или анальный лубрикант, не думая о том, чтобы найти подходящее средство в нужный момент.