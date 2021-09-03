Вирт приветствуется: OnlyFans отстоял право граждан на секс онлайн

О возможности закрытия сайта OnlyFans, существующего с 2016 года, его создатель Тимоти Стокли объявил в августе после обвинений в том, что доступ к нему получают несовершеннолетние. Пересмотреть решение о закрытии (оно намечалось на 1 октября) его вынудило массированное давление со стороны моделей, которые заявляли, что позирование на OnlyFans является для них единственным источником заработка.

«Моё тело — моё дело», — настаивает, в частности, Керри Катона, проводящая аналогии между позированием нагишом на веб-сайте и съёмками в костюме Евы в кинофильмах.

Видео дня

"И то и другое — это работа. Я благодаря своим зрителям выплатила все долги. И многие женщины, я знаю, бросили свою работу, потому что позирование приносит им больший доход", — заявила она.

Однако сайт для «порносамодеятельности» OnlyFans и прочие сайты такого рода подвергаются критике со стороны общественности не за то, что подобный заработок выглядит для кого-то сомнительным с моральной точки зрения. Противники сайтов для взрослых указывают, что к их содержанию могут без особых проблем получить доступ несовершеннолетние, например, заходя под украденными ID.

Деньги из похоти

Детозащитники и правоохранители признаются, что создать стопроцентно работающий фильтр в таких случаях они не могут, поэтому и приходится иногда идти на крайние меры — закрывать такие ресурсы целиком.

У нас появляется всё больше данных о том, что OnlyFans посещают дети. А его создатели не предпринимают достаточных мер, чтобы поставить перед ними барьеры. Для владельцев сайта деньги важнее интересов детей, — констатирует очевидное глава британского Национального совета полицейских Саймон Бейли.

Больше всего тревожит общественность то, что подростки не просто просматривают фотографии обнажённых женщин, но и сами выгружают в Сеть свои снимки. Это, по мнению полиции, вообще может рассматриваться как эксплуатация детей со стороны владельцев сайта: нарушение, за которое тем может светить уголовная ответственность.

Ранее британский омбудсмен по правам детей Рейчел де Суца призвала OnlyFans «прекратить наносить ущерб детской психике». Тем не менее в появившемся на OnlyFans дисклеймере сообщается, что ресурс по-прежнему будет принимать фотографии от «всех желающих», при этом о каких-либо возрастных ограничениях не говорится ни слова.

Для 38-летнего Тимоти Стокли OnlyFans является таким же способом делать деньги из воздуха, как и для женщин, которые выставляют там свои фото. Это бизнес взаимовыгодный: «арендаторы торговых площадей» получают 80% поступающих денег, владелец «рынка» забирает оставшиеся 20%.

Правила бесплатного секса

Способов помешать малолетним пользователям заходить на непредназначенные для них веб-станицы существует множество, но ни один из них не даёт стопроцентной гарантии, рассказывает NEWS.ru эксперт по информационной безопасности из Санкт-Петербурга Леонид Армер.

Эти способы долго перечислять: начиная от фиктивной галочки «Мне уже есть 18» до входа по номеру паспорта или иного документа, который выдаётся только по достижении определённого возраста. Так, кстати, делается в Германии, где доступ в соцсети (любые, не только для взрослых) разрешён с 16-ти лет.

Однако, подчёркивает эксперт, на всякий замок может быть найдена отмычка, это касается в полной мере «цифровых» замков на дверях к «запретным наслаждениям». Все компании, так или иначе сталкивающиеся с попытками взлома, постоянно находят пробитые хакерами бреши в своём ПО и ставят заплатки. Тем не менее, признаётся эксперт, помогает это только временно.

Обойти цифровые пароли можно как элементарным воровством чужих данных, так и с помощью всевозможных лайфхаков. В Сети имеется множество специализированных веб-сайтов, обучающих пользователей, как взламывать те или иные цифровые замки. Подростки, например, активно пользуются секретами, как бесплатно кататься на уличных самокатах, получить незаработанные бонусы и так далее, — перечисляет Армер.

Некоторые любят погорячее

Отдельный вопрос, связанный уже не столько с технологиями, сколько с психологией: зачем вообще люди платят (иногда, как в случае с OnlyFans, по $50 в месяц) за подписку на ресурсы, когда подобного «добра» в Сети полно бесплатно и на любой вкус? Подписчики платят за определённую приватность и эксклюзивность, полагает Армер.

Бесплатность и общедоступность всегда предполагают более низкое качество, и это правило распространяется, разумеется, и на порнографический контент. Очень часто порноролики прерываются на «самом интересном месте» надписью «полная версия доступна только подписчикам». Какое-то число пользователей причисляет себя к «гурманам», им не жалко оплатить «труд» любимых моделей, — заключает он.