Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Полуголый мужчина застыл посреди оживленного шоссе в Москве и попал на видео

Мослента
1 час назад

Москвичи заметили посреди оживленного шоссе полуголого мужчину. Сняв штаны, он застыл рядом с автомобилем в одной из полос движения. Случившееся попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Голая медитация сейчас в моде?» — говорится в подписи к посту.

Большинство комментаторов отнеслись с сочувствием к герою видео. «Сентябрь жесток», «Пришло осознание того, что вокруг слишком много суеты », «Он просто посттравмат поймал от 3-го сентября», «Ну, это лучше, чем жиганить за рулем. Пусть постоит, подумает», — писали подписчики в комментариях. Некоторые предположили, что юноша находится под воздействием психотропных веществ.

Ранее москвичи заметили дворника, грустившего под песню певицы МакSим. Молодой человек в застывшей позе сидел на лавочке в одном из московских парков и слушал на повторе один и тот же трек.

Любовь,Видео,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители