Москвичи заметили посреди оживленного шоссе полуголого мужчину. Сняв штаны, он застыл рядом с автомобилем в одной из полос движения. Случившееся попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Голая медитация сейчас в моде?» — говорится в подписи к посту.

Большинство комментаторов отнеслись с сочувствием к герою видео. «Сентябрь жесток», «Пришло осознание того, что вокруг слишком много суеты », «Он просто посттравмат поймал от 3-го сентября», «Ну, это лучше, чем жиганить за рулем. Пусть постоит, подумает», — писали подписчики в комментариях. Некоторые предположили, что юноша находится под воздействием психотропных веществ.