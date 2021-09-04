7 неожиданных приемов, как улучшить сексуальную жизнь

Чтобы достигнуть сексуальной раскрепощенности и вывести свою интимную жизнь на новый уровень, недостаточно экспериментов с игрушками и смены поз. СМИ сообщили, какие неожиданные приемы помогут начать получать яркие оргазмы и чувствовать себя привлекательной в сексуальном плане.

«Стандартные советы про вибраторы, смену поз и укрепление интимных мышц работают не со всеми и через раз. У каждой женщины собственная сексуальность и зацикливаться исключительно на вагинальных оргазмах – это сексизм. Удовольствие нужно получать так, как нравится вам», – утверждают психологи.

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Эксперты дали несколько неочевидных советов, как раскрыть свою сексуальность.

Уменьшить стресс

Это важно. Хронический стресс влияет на все стороны жизни, а на интимную – особенно сильно. У 80-90% людей под влиянием стресса притупляется либо вовсе исчезает сексуальный интерес. Поэтому необходимо уделять время тому, что позволяет организму расслабиться. Это может быть йога, бьюти-практики, масскаж, дыхательные упражнения. Переживания по поводу работы или своей фигуры тоже негативно влияют на процесс. Бороться с этим можно, постепенно повышая самооценку. Полезная практика для женщин – перед зеркалом назвать те части тела, которые особенно нравятся.

Учитывать контекст

Он имеет значение. Внешний контекст напрямую влияет на возбуждение. Если вас в романтической игре щекочет партнер, это приятно, а вот если это делает неприятный вам человек, ощущения будут самыми негативными. Действия могут быть одними и теми же, но в зависимости от контекста их восприятие будет меняться. Оргазм – это удовольствие от контекста. Вне зависимости от того, какие части тела стимулируются, сексуальное напряжение находит выход. Зная это, можно получаться удовольствие от самых разных видов секса. Идеальное сочетание – это низкий уровень стресса, восхищение партнером и интимная обстановка.

Отбросить стыд

Часто женщины стесняются своего тела и в особенности половых органов. Однако ученые доказали, что женщины, которые приняли свое тело, начинают получать большее удовольствие от секса. Оргазмы становятся ярче, а сексуальное желание интенсивнее.

Вспомнить про клитор

Только небольшая часть женщин может получать оргазм от вагинального секса без дополнительной стимуляции. Это нормально.

Проявить любопытство

Наблюдательность заставляет нас исследовать новое. Чтобы усилить сексуальное влечение в паре, стоит добавить в них новизны, насыщенности и немного неопределенности.

Не переживать насчет мнения других людей