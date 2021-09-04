7 неожиданных приемов, как улучшить сексуальную жизнь

Чтобы достигнуть сексуальной раскрепощенности и вывести свою интимную жизнь на новый уровень, недостаточно экспериментов с игрушками и смены поз. СМИ сообщили, какие неожиданные приемы помогут начать получать яркие оргазмы и чувствовать себя привлекательной в сексуальном плане.
«Стандартные советы про вибраторы, смену поз и укрепление интимных мышц работают не со всеми и через раз. У каждой женщины собственная сексуальность и зацикливаться исключительно на вагинальных оргазмах – это сексизм. Удовольствие нужно получать так, как нравится вам», – утверждают психологи.
Эксперты дали несколько неочевидных советов, как раскрыть свою сексуальность.
Это важно. Хронический стресс влияет на все стороны жизни, а на интимную – особенно сильно. У 80-90% людей под влиянием стресса притупляется либо вовсе исчезает сексуальный интерес. Поэтому необходимо уделять время тому, что позволяет организму расслабиться. Это может быть йога, бьюти-практики, масскаж, дыхательные упражнения. Переживания по поводу работы или своей фигуры тоже негативно влияют на процесс. Бороться с этим можно, постепенно повышая самооценку. Полезная практика для женщин – перед зеркалом назвать те части тела, которые особенно нравятся.
Он имеет значение. Внешний контекст напрямую влияет на возбуждение. Если вас в романтической игре щекочет партнер, это приятно, а вот если это делает неприятный вам человек, ощущения будут самыми негативными. Действия могут быть одними и теми же, но в зависимости от контекста их восприятие будет меняться. Оргазм – это удовольствие от контекста. Вне зависимости от того, какие части тела стимулируются, сексуальное напряжение находит выход. Зная это, можно получаться удовольствие от самых разных видов секса. Идеальное сочетание – это низкий уровень стресса, восхищение партнером и интимная обстановка.
Часто женщины стесняются своего тела и в особенности половых органов. Однако ученые доказали, что женщины, которые приняли свое тело, начинают получать большее удовольствие от секса. Оргазмы становятся ярче, а сексуальное желание интенсивнее.
Только небольшая часть женщин может получать оргазм от вагинального секса без дополнительной стимуляции. Это нормально.
Наблюдательность заставляет нас исследовать новое. Чтобы усилить сексуальное влечение в паре, стоит добавить в них новизны, насыщенности и немного неопределенности.
Психолог-сексолог Елена Ершова предупредила, что за сексуальность могут стыдить и оскорблять. Важно избавиться от мыслей других людей в собственной голове и больше прислушиваться к себе.