Как организовать секс на одну ночь и получить удовольствие

В фильмах секс на одну ночь показывают как вспышку страсти. Но на деле все часто происходит иначе, не совсем понятно, что именно говорить человеку, где искать партнера на одну ночь и каких опасностей ожидать.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорили с психологом Алиной Толмачевой о том, как организовать секс на одну ночь, чтобы остаться целым и невредимым. Мы обсудили приложения для дейтинга, неприятные ситуации и правила этичного общения с новым партнером.

Оказывается, из-за низкой культуры сексуального развития подобный вид секса может нанести больше вреда, чем пользы. Например, многие люди до сих пор не понимают, как передаются половые инфекции и как обсуждать ваш грядущий секс. Обо всем этом слушайте в новой серии подкаста!

Таймкод:

1.00 — Что такое секс на одну ночь

6.03 — Как понять, что one night stand вам подходит

12.48 — Где искать легкий секс

14.02 — Хотел только секса, а человек влюбился. Что делать?

15.03 — Друзья и бывшие для one night stand

17.40 — Как обсуждать секс

22.19 — Приложения для секса и всякий кринж

27.26 — Секс на одну ночь и справки

30.50 — Как сделать так, что секс на одну ночь был классным, а не вот это все

33.37 — Не иметь отношений ОК, заниматься сексом разово ОК

39.48 — Прощаемся с партнером

41.33 — Опасности one night stand

45.41 — Плюсы one night stand

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий