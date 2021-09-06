Настя Ивлеева рассказала, когда они расстались с Элджеем

«Была проблема»: Настя Ивлеева рассказала о причинах развода с Элджеем

Фото: Peopletalk Peopletalk

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Недавно Настя Ивлеева и Элджей подтвердили грустную новость: пара находится на стадии развода. В новом интервью на канале «Осторожно, Собчак» ведущая поделилась с Ксенией Собчак деталями громкого расставания.

Настя Ивлеева / «Осторожно, Собчак»

Про интервью о разводе и фотосессии для глянца

«Я не люблю разговаривать о личной жизни. Редко выкладываю такие фото. Когда произошла эта ситуация, я сразу подумала о том, как ее преподнести общественности, чтобы спокойно дальше жить. У людей есть вопросы, подозрения. Замалчивать такое невозможно всю жизнь. Простой пост в Instagram с подписью «Мы больше не вместе» и разбитое сердечко – это, конечно, классно, но наши прекрасные отношения заслуживают большего. Хотелось преподнести это красиво, по-взрослому. Наши отношения круто начались, круто продолжались и круто должны закончиться. Пришла идея с двойной обложкой, с интервью и фотоссесией, чтобы мы смогли через художественные образы отобразить наши эмоции. Мне показалось, это максимально комфортно. Лёша в формате видеоинтервью не разговаривает. В тексте можно чувствовать себя более защищено, можно корректно и красиво донести свои мысли. Каждый читатель сделает сам выводы. Это безумно красивый жест. У наст такого точно никто не делал».

Настя Ивлеева. Фото: Tatler Элджей. Фото: Tatler

Про то, как давно не вместе

«Нет такого, чтобы настал день, когда случился *** и люди разошлись. Этот период длился какое-то время. Скажем, это была весна этого года. Март, плюс-минус. Здесь хочется отдать должное Леше и нашему союзу в целом. Я ему благодарна. Мы обладали редким человеческим качеством: мы умели разговаривать друг с другом, слышать, слушать и прислушиваться. Таким дружественным образом сталкивались с реалиями и проблемами, решали, делали выводы и действовали».

Настя Ивлеева и Элджей (Фото: @_agentgirl_)

Про страх потерять Элджея

«Это человеческое. Почему я была влюблена в него, почему до сих пор люблю? Он для меня близкий человек. Он и моим другом являлся. С ним было о чем поговорить, он меня вдохновлял. Он мне заменял всех и вся. Мне вообще никто не нужен был. При этом я занималась своими делами. Это не то, что мой мир вокруг него крутился. Он меня подпитывал в хорошем смысле. Мне этого хватало. И я отдавала в обратную сторону. Страшно потерять его как любимого человека, друга, просто человек из своей жизни».

Настя Ивлеева и Элджей Фото@_agentgirl_

Про причины развода

«Я первая, кто начал говорить о проблеме. Дальше начали разбираться вместе. Со временем поняли, что проблема зарождалась давно. Про слухи, что главная причина развода, что я сильно переросла Элджея и интересы разошлись, скажу вот что. Я не буду мусолить подробности. Не считаю это нужным. Мне было важно дать комментарий вначале. Надо заканчивать красиво. Я по натуре – стремительная, как паровоз. Я очень неусидчивая. Я, конечно, люблю дома отдохнуть с винишком, но мне везде нужно успеть, постоянно куда-то лечу. А Леха замедленный. У него по-другому творчество выстраивается. У музыкантов другая динамика жизни. Когда я была в командировке на «Орле и Решке» по три неделе, эффект скучания нарастал. И когда ты встречаешься с человеком на короткий период, нет возможности разобрать детали, кто куда стремится, кто более медленный. У вас мало время, вам нужно соединиться и классно провести время. А когда я перестала путешествовать и после спешки прибегала домой, мне хотелось чилла. Когда «Решка» закончилось, я бегала здесь, в России. И контраст в отношениях чувствовался. У Лехи другой темпоритм. Наш развод — не вопрос проблем с творчеством и заработком. Мне не важны его деньги. У него с этим все хорошо. Он не неудачник. Он разносторонний. С ним интересно. Сейчас каждый живет свой жизнью».