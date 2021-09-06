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По каким причинам может снижаться сексуальное влечение в паре

Passion.ru
4 часа назад

Со временем некоторые пары сталкиваются с проблемами в интимной жизни. Их страсть и желание друг друга угасают, но почему так происходит? Разобраться в этом вопросе помогла эксперт по отношениям и сексолог доктор Никки Голдштейн.

По каким причинам может снижаться сексуальное влечение в паре
Фото: Passion.ruPassion.ru

По ее мнению, одним из виновников угасшей страсти считается стресс. Особенно если его испытывает женщина и не может перестать думать о насущных проблемах. Паре нужно определить раздражающий фактор и попытаться устранить его.

Кроме того, снижают влечение к партнеру различные обиды. «В отношениях, которые длятся на протяжении многих лет, люди иногда причиняют друг другу боль снова и снова и склонны скрывать это и сдерживать в себе. Обида — это один из самых больших убийц», — сообщила Никки Голдштейн в беседе с The Sun.

Следующая проблема заключается во времени суток для интимной близости. Согласно различным исследованиям, у мужчин более высокий уровень сексуальной активности наблюдается утром, когда женский организм, напротив, только пробуждается ото сна.

Низкая самооценка и неуверенность в себе тоже влияет на любовные отношения. «Это может означать, что вы на самом деле отстраняетесь от своего партнера, потому что чувствуете себя неловко и неуверенно, когда к вам прикасаются», — сказала специалист.

Любовь,
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