По каким причинам может снижаться сексуальное влечение в паре

Со временем некоторые пары сталкиваются с проблемами в интимной жизни. Их страсть и желание друг друга угасают, но почему так происходит? Разобраться в этом вопросе помогла эксперт по отношениям и сексолог доктор Никки Голдштейн.

По ее мнению, одним из виновников угасшей страсти считается стресс. Особенно если его испытывает женщина и не может перестать думать о насущных проблемах. Паре нужно определить раздражающий фактор и попытаться устранить его.

Кроме того, снижают влечение к партнеру различные обиды. «В отношениях, которые длятся на протяжении многих лет, люди иногда причиняют друг другу боль снова и снова и склонны скрывать это и сдерживать в себе. Обида — это один из самых больших убийц», — сообщила Никки Голдштейн в беседе с The Sun.

Следующая проблема заключается во времени суток для интимной близости. Согласно различным исследованиям, у мужчин более высокий уровень сексуальной активности наблюдается утром, когда женский организм, напротив, только пробуждается ото сна.