Как заранее понять, что мужчина хороший любовник

Для большинства женщин первая близость с новым партнером — большое событие, которое может как невероятно порадовать, но также велика вероятность разочароваться в умениях нового знакомого. Психологи спешат на помощь растерянным женщинам и подсказывают, на что обратить внимание, если вас терзают сомнения, соглашаться ли на сближение с мужчиной или же нет.

Он пытается к вам прикоснуться

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Наверное, первое, на что стоит обратить внимание, как мужчина относится к прикосновениям и насколько часто он пытается прикоснуться к вам. Для любой женщины предварительные ласки являются важным этапом перед самим сексом, ведь от настроя женщины зависит, получит она удовольствие или же нет. Отказ от тактильного контакта может говорить о том, что мужчина не будет щедр в постели, скорее всего, он больше озабочен собственными ощущениями во время самого процесса, а вот внимания женщине такие мужчины уделяют в постели меньше, возможно, он даже не задумается, было ли вам хорошо.

Он хорошо шутит

Умение шутить говорит не только о высоком интеллекте, но и о хороших любовных навыках. Такой мужчина уверен в себе и своих умениях в том, что касается интима. Он знает, как произвести положительное впечатление на женщину, а значит с большой вероятностью понимает, как обращаться с женщиной в постели, чтобы она получила максимальное удовольствие. Обратите внимание на этот момент!

Он никуда не спешит

Спешка в жизни практически всегда говорит о том, что мужчина привык суетиться в любой ситуации, в том числе и когда вы с ним окажетесь в горизонтальном положении. Мужчина, который сам умеет наслаждаться процессом, понимает, что и для женщины важна концентрация именно на процессе, а не на финале, поэтому размеренный партнер всегда будет предпочтительнее вечно суетящегося любовника, который только и думает о том, как получить оргазм как можно быстрее. Ни о каком удовольствии в ситуации, когда партнер слишком частит, речи идти не может.

Вы чувствуете, как подкашиваются ноги