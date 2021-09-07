Какая разница в возрасте идеальна для отношений

Существует ли универсальная формула счастливых отношений и идеальной разницы в возрасте между мужчиной и женщиной?

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Когда вы начинаете встречаться с кем-то новым, то, скорее всего, задаетесь огромным количеством вопросов относительно совместимости. Например, есть ли у вас общие интересы и ценности, что вас привлекает друг в друге и многое другое. Однако зачастую люди не принимают во внимание довольно важный фактор, о котором стоит задуматься, — разницу в возрасте. Существует ли идеальная разница в возрасте, которая будет гарантировать стопроцентный успех в отношениях?

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Как оказалось, наука говорит нам, что такая разница, которая может увеличить ваши шансы на вечную любовь, существует. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году американским Университетом Эмори, пары с разницей в возрасте в один год имеют всего три процента шансов развестись. При увеличении разницы в возрасте до пяти лет вероятность развода возрастает до 18%, до 10 лет — 39%, а когда разница в возрасте составляет 20 и более лет, то частота разводов увеличивается аж до 95%. Однако следует помнить, что эта статистика просто пытается выявить и проанализировать модели отношений, а не создать их. Кроме того, размер выборки был сравнительно небольшим — всего 3374 пары. В жизни всегда есть исключения из правил.

Не стоит слепо верить статистике и сразу уходить от человека, с которым нашли общий язык, просто потому что он старше вас на четыре, семь или десять лет. Но, если у вас проблемы с общими интересами в отношениях и между вами значительная разница в возрасте, стоит задуматься, не повлияет ли это на ваше совместное будущее. Зрелость — понятие относительное и измеряется не только годами. В любых здоровых отношениях быть открытыми и честными друг с другом — лучший способ подготовиться к будущим разногласиям. Сосредоточьтесь на том, чтобы разница в возрасте не стала причиной разрыва между вами, и признайте, что в любой момент времени вы можете находиться на разных этапах своей жизни, и это нормально. Взаимное уважение и открытое общение помогут преодолеть любую пропасть.

Успех любых отношений зависит от нескольких основных компонентов: общих убеждений и ценностей, здорового общения и умения решать конфликты, доверия, близости, способности поддерживать цели друг друга и многих других. Ни одна из этих характеристик не имеет особого отношения к возрасту, хотя большая разница в возрасте между двумя людьми может означать разный взгляд на мир и, соответственно, на отношения.

Независимо от того, находитесь ли вы еще в поиске или уже нашли «того самого», вы знаете, что точного рецепта успешных отношений не существует. Счастливые и здоровые отношения строятся с помощью двух партнеров, и есть множество факторов, которые способствуют успеху. Мы все знаем, что все лучшее в жизни не приходит, если не приложить немного усилий, и любовь не является исключением. Чтобы все получилось, необходимо иметь достаточно общего, чтобы сблизиться, достаточно различий, чтобы учиться друг у друга, и при всем этом схожие взгляды на партнерство. Прежде чем принимать серьезные решения, следует понять, что вы и ваш партнер находитесь на одной волне и готовы к трудностям. Для этого психологи советуют ответить на несколько вопросов.

Какие цели вы ставите перед собой?

Подумайте о своих будущих целях и о том, как вы представляете себе свою жизнь. Такие вещи, как карьера, дети, финансы и другие важные жизненные события, стоит обсудить честно.

Какие общие интересы у вас есть?

Они станут еще более важными по мере того, как вы будете становиться старше вместе. Развивайте общие увлечения и интересы, так как они могут укрепить вашу связь, когда разница в возрасте может создать дистанцию.

Совпадают ли ваши ценности и мораль?

Это может показаться очевидным, но копните глубже, чем просто общая доброта. Затроньте щекотливые темы, которые могут привести к конфликту в будущем, например политику и религию.

Готовы ли вы идти на компромисс?

Важным аспектом любых здоровых отношений является способность идти на компромисс, тем более когда ваш партнер находится на более зрелом уровне жизни.

Устойчивы ли вы к критике?

Исследования показывают, что пары с разницей в возрасте должны быть готовы к негативным предубеждениям. Поэтому, если вы довольно чувствительны к непрошеному мнению, будьте готовы к вопросам и комментариям, которые могут показаться вам раздражающими или откровенно грубыми.

Да, по данным ученых, большая разница в возрасте может стать серьезным испытанием для пары, но стоит помнить, что возраст необязательно является показателем успеха или неудачи в отношениях — есть целый ряд других факторов, которые необходимо учитывать. В конечном счете большая разница в возрасте между вами и вашим партнером не обрекает отношения на провал, но означает, что вам придется приложить немного больше усилий, чтобы чувствовать себя на одной волне.