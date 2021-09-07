10 ошибок на первом свидании

Первое свидание — дело непростое. Все эти ожидания, нервы, неловкость.

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Приходится принимать множество решений — от того, куда пойти, до того, как поприветствовать свою пару. Некоторые первые свидания обречены с самого начала, в то время как другие не удаются из-за распространенных ошибок, которые вы, вероятно, совершаете. Психотерапевт и эксперт по отношениям Нил Уилки в разговоре с Metro рассказал о десяти распространенных ошибках, которые люди допускают на первых свиданиях.

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Думать, что все пройдет идеально

Не стоит возвышать первое свидание до такой степени, что все, что не будет идеальным, станет для вас разочарованием. По словам эксперта, вы оба люди и несовершенны, помимо этого, существует бесконечное количество вещей, которые могут сделать встречу не идеальной. Если же вы ищете идеал, то ваша жизнь может быть полна разочарований.

Думать, что это будет катастрофа

Не стоит идти противоположным путем и собираться на свидание, ожидая, что оно будет ужасным — вы просто настроите себя на неудачу. Если вы заранее плохо себя настроите, то будете искать подтверждение этому, и вполне возможно, что окажетесь правы. Если же вместо этого вы поставите перед собой цель завязать интересный разговор с новым человеком, то скорее всего добьетесь этого и даже большего.

Чрезмерно планировать

Вы узнали все о месте встречи, спланировали, что будете есть и пить, и рассчитали, сколько времени займет дорога туда и обратно, изучили все странички партнера в соцсетях. Однако, как вы справитесь, если что-то пойдет не по плану? Вместо всего этого просто расслабьтесь и позволить свиданию развиваться самостоятельно.

Быть напряженным

Трудно установить связь и почувствовать ту искру, когда вы все обдумываете и отказываетесь быть открытым. Это важное свидание, поэтому вы будете испытывать тревогу и постоянно беспокоиться о том, как вы выглядите и что говорите. Вы также можете постоянно сравнивать его со своими ожиданиями. Он на полсантиметра выше или ниже, чем в профиле? Действительно ли он соответствует заявленному возрасту? У него больше морщин, чем на фотографии? Что на нем надето? Если все эти вопросы звучат в вашей голове, то на чем вы действительно можете сосредоточиться? Менее семи секунд требуется, чтобы составить впечатление о человеке, которое может закрепиться в вашем сознании. Ищите в нем то, что вам нравится, а не то, что вам не понравилось и концентрируйтесь на этом.

Слишком много говорить

Стремитесь к сбалансированной беседе, а не к монологу в течение всего вечера. Вы можете так нервничать, что будет казаться, что вы должны заполнить любую минуту тишины. Постарайтесь расслабиться — задавайте вопросы и слушайте ответы.

Допрашивать спутника

Убедитесь, что вы не забрасываете своего собеседника бесконечным потоком вопросов — это может стать похожим на слишком интенсивное собеседование. Если он начинает потеть и дергаться, это может быть признаком того, что вам нужно сбавить обороты.

Не слушать

Все ваше внимание не должно быть сосредоточено на том, что вы собираетесь сказать дальше. Те слова, которые заставят его думать, что вы умны, остроумны и прекрасны, важны, но не забывайте потрудиться послушать, что говорят вам в ответ. Иначе человек поймет, что вы не слушаете. Вместо этого, если вы действительно хорошо слушаете и задаете открытые вопросы о чувствах, он будет думать, что вы удивительная.

Разговоры о бывших

Не делайте этого. Отпустите прошлое и не позволяйте его влиянию прокрасться в то, что должно стать новым периодом в вашей жизни.

Разговоры о своих детях

Нет, родители, вам не нужно держать в строгом секрете тот факт, что у вас есть дети. Но помните, что это свидание посвящено вам, а не вашему чаду. Когда у вас есть дети, они очень важны для вас, но не должны являться главной темой вашего первого свидания. Если вы будете говорить только о них, то ваш спутник может задуматься, есть ли у вас своя жизнь.

Не говорить о своих чувствах