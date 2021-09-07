Женская вина в разводе: что это и как этого избежать

Психолог Алёна Ал-Ас дает практические советы, как себя вести после расставания.

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Все мальчики мечтают стать космонавтами, а девочки — принцессами. И если для того, чтобы стать космонавтом, необходимо слетать в космос, то для того, чтобы стать принцессой, достаточно надеть свадебное платье. Многие девочки, даже повзрослев, остаются настолько увлечены мечтой о белом платье и принце, что совсем забывают о том, а что за этим стоит, и что делать с принцем после того, как свадьба сыграна, платье отправлено в шкаф, а букет засох.

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Проблемы, как правило, начинаются очень быстро. Он хочет борщ, а она — в ресторан. Он хочет играть в приставку, а она — делать ремонт. Она ждет его дома с борщом и приставкой, а он укатил с друзьями на рыбалку. Ссоры и звон битой посуды, подаренной на свадьбу, становятся расплатой за мечту побыть принцессой. Развод в такой ситуации выглядит логичным шагом. Но кто виноват в разводе?

Со стороны в паре невротиков виноват тот, кто подал заявление. Если жену не любили, грубили, не уважали и она подала на развод, то, несмотря ни на что, виновата будет она. Сбежала, захотела нормальной жизни. Если муж, уставший от ежедневных «пилёжек», махнул рукой и подал на развод, виноват будет он. Он ведь мужчина, должен терпеть!

На самом деле винить кого-то одного в паре за то, что развод состоялся, в корне неверно. Отношения — это про труд или бездействие обоих партнеров, ответственность за качество отношений несут оба. Поэтому, если женщина винит в разводе только себя, есть смысл разобраться, в чем же именно заключается женская вина в разводе. Обычно женщина винит себя, если у нее есть для этого реальные основания. Не любила, не слышала, изменила, надоел. И она здраво понимает: «У меня был хороший мужчина, но нелюбимый». Честно признаться в этом себе — очень важно, в том числе и для будущих отношений. Часто женщина винит себя, копируя поведение мамы, которая всю жизнь спасала отношения с папой. Для девочки мама — эталон поведения. То, что она видит до того момента, как начинает строить собственные отношения, — это проекция маминых действий. Много позже девочка поймет, что подражать было не нужно и нечему, но времени утечет много. Такие девочки, даже став взрослыми, всегда будут нести в себе чувство вины, которое будет сильнее, чем даже чувства к партнеру. Женщина может чувствовать вину за развод, если это чувство ей навязал партнер. Когда муж постоянно обвиняет жену во всех смертных грехах, рано или поздно она согласится со всеми этими обвинениями. Где-то глубоко она может понимать, что это не так, но осознать до конца это не сможет и будет пожирать себя из-за навязанного чувства вины. Часто винят себя женщины с синдромом отличницы. Брак для нее — это проект, который нужно блестяще выполнить. Если брак закончился разводом, значит, отличница не справилась, была плохой и неумелой. То, что причина там в другом, она даже не заметит, так как ей важно было сделать все на твердую «пятерку».

Как работать с чувством вины? Признать, что развод — это ваш опыт. Вы выходили замуж за определенного человека, с определенными мыслями, взглядами. Со временем ваши взгляды меняются, человек рядом с вами тоже меняется, и это нормально. Не стоит себя винить и размышлять о том, как, когда и что именно нужно было сделать, чтобы избежать развода. Вы делали то, что соответствовало нашему внутреннему миру в тот момент времени. Не корите себя за опыт. Это ваша история, и ее не нужно переписывать. Благодаря всему этому вы — личность.

Не корите себя за то, что не послушали маму или близких, каждый человек должен пройти свой путь сам, основываясь только на своих решениях, тогда от этого будет ощущение своей жизни.