Стоит ли дружить с бывшим после расставания

Выстроить хорошие отношения нелегко, а еще тяжелее их сохранить. Но как же быть, если ваши пути все же разошлись?

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Когда отношения приходят в некий тупик, единственным правильным решением считается их разрыв. Однако стоит отметить, что это нелегкий шаг для каждого человека, вызывающий стресс, с которым не многим под силу справиться. Тогда, чтобы приглушить свою боль, некоторые люди пытаются сохранить человека в своей жизни различными способами, среди которых может быть дружба. Разобраться, стоит ли предлагать дружбу после расставания, поможет редакция Passion.ru.

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Можно дружить с мужчиной после расставания

Многие пары не хотят разрывать эмоциональную связь и пытаются сохранить свои теплые и дружеские отношения. Особенно если союз был долгим и люди за это время стали действительно близки, желание сохранить человека, который вам дорог, в своей жизни вполне нормально. При этом важно, чтобы чувства обоих партнеров постепенно сводились на нет и между вами не осталось никаких недомолвок и обид. Это необходимо, чтобы вы смогли проводить совместно время и отношения в этот момент были более легкими, а при этом никто ни на что не рассчитывал.

Отсутствие чувств не единственная возможность поддержания хороших отношений после расставания. Бывают ситуации, когда в паре пропадает страсть и больше не порхают бабочки в животе, но людям комфортно и интересно общаться, проводить время друг с другом. Между тем, если любовные отношения у партнеров не складываются и они совместно решают их прекратить, но в то же время они не готовы окончательно расстаться и желают продолжать общение, возможно поддержание дружеских отношений.

Кроме того, имеют место быть и так называемые вынужденные причины сохранения теплых отношений. Дело в том, что с бывшим вас могут связывать какие-либо обстоятельства, будь то дети, общие друзья или работа и прочие факторы. В таком случае для предотвращения конфликтных ситуаций и более легкого взаимодействия друг с другом следует опять же постараться отпустить все свои чувства и осознать, что вы больше не вместе. Однако данную связь тяжело назвать дружбой. Понятие «дружба» подразумевает под собой отношения выстроенные на взаимопонимании и доверии, когда можно быть откровенным со своим другом. Такая связь, согласитесь, маловероятна при невольном общении.

Дружба или секс?

Помимо всего прочего, бывшие партнеры нередко поддерживают общение для совместного времяпрепровождения, и зачастую такие случаи происходят до тех пор, пока кто-то из пары не встретит нового избранника. Данные встречи удобны для удовлетворения физических потребностей — регулярной интимной жизни. Известно, что в сексуальные отношения хотя бы единожды вступают более половины недавно распавшихся пар. Это происходит по нескольким причинам: - Не нужно искать партнера на стороне для данных целей. - Бывшие наверняка знают, как доставить друг другу удовольствие и изучили чувствительные точки. - Женщина по своей природе является моногамной, и в большинстве случаев ей нелегко устраивать пикантные свидания с первым встречным.

Однако стоит понимать, что интимная близость может дать ложные надежды на возобновление отношений. Кроме того, рано или поздно все равно придется расстаться.

Когда не стоит дружить?

На момент расставания обычно человек, особенно который не был инициатором разрыва, становится растерянным и в целом переживает сложный эмоциональный период. Его начинает беспокоить страх одиночества, размывается представление о будущем, а затем появляется грусть и тоска по прошлому, вспоминаются счастливые моменты, ведь наверняка с избранником их связывало многое. Потому одной из причин, когда не стоит продолжать контактировать со своим бывшим, считается ситуация, когда инициатором разрыва был один человек, а другой продолжает любить и, соответственно, страдать. От причиненной боли партнер, который оказался в роли так называемой жертвы, вряд ли сможет поддерживать адекватные дружеские отношения.

Думать о возможности сохранения дружеских отношений не стоит и в обратной ситуации, когда вы стали инициатором расставания и теперь вас гложет чувство вины. Также воздержаться от дружбы надо, когда между вами еще сохранились чувства или остались невыясненные проблемы. Вероятно, у одного из бывших партнеров будет надежда на возобновление любовной истории, которая может закончиться более травматично.

Как прийти в себя после расставания?