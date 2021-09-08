Когда курортный роман может стать опасным

К чему нужно быть готовой.

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Отличная погода, солнце, море, вкусная еда и напитки могут лишить бдительности на отдыхе. Как правило, в такой ситуации хочется с кем-то разделить приятный отдых, особенно если женщина отправляется в путешествие одна. Очень часто на пути попадаются симпатичные мужчины, которые были бы не против провести с вами время, но в чем же опасность такого краткосрочного романа? Мы решили выяснить.

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Заплатишь?

Многие мужчины, особенно жители жарких зарубежных стран, предпочитают зарабатывать не на работе, а с помощью любвеобильных и доверчивых туристок. С началом туристического сезона эти мужчины приводят себя в порядок и отправляются на пляжи, кафе и лобби отелей, чтобы привлечь внимание скучающей туристки, у которой наверняка водятся деньги. Как правило, альфонсы невероятно очаровательны и выглядят настолько привлекательно, что женщины бросаются в омут с головой.

Как же распознать охотника за вашим отпускным состоянием? Все просто, уже через несколько часов приятной беседы вы узнаете, что мужчина испытывает материальные трудности и будет всеми силами намекать, чтобы вы ему помогли. Бывают случаи, когда женщина выходит замуж за южного красавчика, но и это не останавливает мужчину, привыкшего к легким деньгам — он будет тянуть их из жертвы дальше, пока финансовые трудности не возникнут уже у самой женщины. Будьте внимательны даже к самым милым мужчинам, подсаживающимся к вам за столик в прибрежном кафе.

А вы женаты?

Естественно, ни один мужчина, планирующий ваше соблазнение на пляже, не признается, что у него есть как минимум подруга. Может получиться так, что ваши отношения будут продолжаться и после вашего возвращения домой. И тут может вскрыться довольно неприятный факт о вашем партнере — например, он женат. Такое положение дел может просто выбить из колеи любую женщину, особенно если вы успели привыкнуть к мужчине и уже строите с ним планы на будущее, при этом он сам прекрасно понимает, что этого не случится.

Важное правило — никаких серьезных привязанностей на отдыхе, старайтесь проживать жизнь здесь и сейчас, не планируя с приятным молодым человеком ничего дальше следующего дня. Так вы избежите большого разочарования.

Вы не сможете оторваться