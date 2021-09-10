13 признаков, что партнер потерял к вам интерес

Если ваш партнер ведет себя странно и отдаляется от вас, то велика вероятность того, что он просто потерял интерес к отношениям.

Фото: Кадр из фильма «Дневник памяти» Кадр из фильма «Дневник памяти»

Согласно исследованиям, 85 процентов романтических отношений оказываются неудачными и заканчиваются разрывом, из них 26-28 процентов людей расстаются из-за потери чувств к партнеру. Итак, если вы задаетесь вопросом: «Можно ли потерять чувства к любимому человеку?», ответ — да.

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Вам кажется, что в последнее время ваш партнер был немного не в себе? Страх того, что он может потерять интерес к отношениям, не дает вам спокойно спать по ночам? Если ваш партнер ведет себя странно и отдаляется от вас, то велика вероятность того, что ваши опасения не беспочвенны. Однако, чтобы решить, как лучше поступить в этой ситуации, вам сначала нужно убедиться, является ли это кажущееся отсутствие интереса реальным или вам просто показалось.

Когда «конфетного-букетный» период проходит, отношения перестают быть похожими на «американские горки». Искра может начать угасать, и не успеете вы оглянуться, как один из вас начнет терять интерес. Ваш партнер может начать прилагать меньше усилий с каждым днем, в результате чего вы почувствуете, что оказались в односторонних отношениях. Хотя вы мало что можете сделать, если кто-то эмоционально вышел из отношений, ясность в этом вопросе может помочь вам начать новую жизнь. Чтобы правильно оценить ситуацию, обратите внимание на эти 13 признаков того, что ваш партнер теряет интерес к отношениям.

Партнер больше не строит планы

Когда два человека встречаются или состоят в серьезных отношениях, они с нетерпением ждут возможности проводить время вместе. Именно поэтому пары в счастливых, здоровых отношениях активно строят планы, чтобы быть друг с другом. После всех стрессов, связанных с работой, нет ничего более расслабляющего, чем вечер свидания с партнером. Но, если, ваш партнер, который когда-то с радостью встречался с вами, теперь не проявляет никакого интереса к вашим планам, не говоря уже об инициативе или отказывается от встречи с вами в последнюю минуту, это явно один из предупреждающих признаков того, что партнер, возможно, теряет интерес к вам и вашим отношениям.

Он не отвечает на ваши сообщения

Один из признаков потери интереса к отношениям — это когда ваш партнер становится очень вялым в плане поддержания связи. На начальных этапах отношений вы оба писали и звонили друг другу по несколько раз в день. Было трудно заставить его повесить трубку, и казалось, что у вас никогда не закончится темы для разговора. Не кажется ли вам, что поведение вашего партнера теперь немного холодновато? Он уклоняется от ваших звонков и сообщений и редко перезванивает? Как будто избегает вас, а вы даже не можете определить причину. У большинства из нас телефон всегда под рукой, ответить на сообщение можно за несколько секунд, поэтому вы и сами можете понять, что если партнер постоянно вас игнорирует, значит скорее всего в отношениях что-то не так.

Эмоциональная близость исчезла

В отношениях эмоциональная близость важнее физической, потому что она помогает вам установить связь с партнером на более глубоком уровне. Однако когда эмоциональная связь как будто исчезает, это равносильно потере связи в отношениях. Ваш партнер становится все более чужим для вас? Он не только не инициирует разговоры, но и на ваши попытки достучаться до него отвечает односложными фразами. Это явный признак того, что те значимые отношения, которые у вас были, теперь исчезли.

Партнер не обращает на вас внимания

Представьте себе, что вы пытаетесь вести разговор со своим партнером, а говорите только вы. Вы задаете вопросы партнеру, а он дает расплывчатые ответы, что свидетельствует о его незаинтересованности в общении с вами. Это буквально похоже на разговоры со стеной. Вы даже можете заметить, что ваш партнер не обращает внимания на то, что вы говорите, потому что он приклеен к своему телефону, занят написанием смс или просмотром социальных сетей. Это может вызвать у вас ощущение, что они постоянно отдает предпочтение другим вещам, а не вам. Такой яркий недостаток внимания является одним из признаков потери интереса к отношениям.

Он легко расстраивается

Ваш партнер легко злится и расстраивается? Обычно спокойный он теперь всегда кажется расстроенным, а когда вы спрашиваете о причине, он не дает конкретного ответа? Все, что вы получаете — это негативные вибрации и реакции? И вы не можете понять причину этого внезапного изменения в его характере и отношении? Неприятная правда заключается в том, что такое поведение может быть проявлением разочарования партнера в отношениях. А то, что он раздражается по пустякам — это просто выход для эмоций. Если это стало закономерностью, примите это как знак того, что ваши отношения или брак находятся на краю пропасти.

Партнер не помогает вам

Когда с вами случается беда, вы зовете на помощь своего партнера. Вы обращаетесь к нему за поддержкой в трудные времена. Но вместо того, чтобы помочь вам, он старается избегать вас. Это один из самых явных признаков потери интереса к отношениям. Человек, на которого, как вы думали, вы можете положиться, не помогает вам в трудную минуту. Ваш партнер постоянно подводит вас и заставляет чувствовать себя так, будто вы единственный, кто прилагает усилия, чтобы эти отношения существовали. Хотите ли вы продолжать оставаться в этих односторонних отношениях? Стоит ли вообще сохранять эти отношения?

Партнер больше не уделяет вам времени

Независимо от того, насколько вы заняты, вы всегда должны посвящать часть своего дня партнеру. Совместный досуг — это один из строительных блоков отношений, который помогает поддерживать романтику, близость и значимую связь между партнерами. Когда ваше совместное времяпрепровождение выпадает из списка их приоритетов, вы можете считать это тревожным сигналом, указывающим на снижение интереса к отношениям. Возможно, партнер эмоционально отстранился от вас и просто ждет подходящего момента, чтобы сообщить вам о своих намерениях двигаться дальше.

Он относится к вам как к чужому человеку

Если вы вдруг начали чувствовать себя чужим в жизни вашего партнера, отнесите это к числу безошибочных признаков потери интереса к отношениям. Допустим, у него какие-то проблемы на работе, и вместо того, чтобы довериться вам, он обращается за советом к другу. Когда вы все же узнаете о его проблемах, он отгораживается, говоря, что вас это не касается.

Секс без эмоций

Как понять, что ваш партнер теряет интерес? Если вы больше не разговариваете в постели и не ведете задушевных бесед, как раньше, это, безусловно, тревожный знак. Теперь ваши отношения сводятся только к сексу. Замечали ли вы, что после секса он одевается и уходит под тем или иным предлогом? Физическая близость между вами больше не кажется вам занятием любовью, а стала лишь средством удовлетворения плотских потребностей. Не пускайте это на самотек.

Отсутствие секса

Если поцелуи, объятия и занятия любовью практически уходят из вашей жизни — это тревожный сигнал. Когда падает интерес, пропадают и физические проявления симпатии. Если партнер стал гораздо реже идти на физический контакт после того, как страсть немного остыла, это может быть признаком потери интереса.

У партнера много дел

Еще один верный признак того, что в вашем романтическом раю назревают проблемы ¬—это то, что у вашего партнера внезапно появилось много дел. От слишком поздних ночей на работе до нуждающихся друзей и сослуживцев, оказавшихся в экстренной ситуации, он будет постоянно придумывать причины, по которым не может быть с вами. Чаще всего эти оправдания плохо придуманы и едва ли убедительны. Если посмотреть объективно, то станет ясно как день, что это просто отговорки, чтобы уйти от ответственности за то, что он недостаточно часто рядом.

Он перестал задавать вопросы

Вспомните времена, когда ваш партнер проявлял к вам неутолимое любопытство. Он задавал вопросы о вашем дне, детстве, прошлых отношениях, друзьях, школьных днях, семье и обо всем остальном. Конечно, по мере того, как вы лучше узнаете друг друга, рамки таких разговоров становятся ограниченными. Но даже в этом случае никто не может знать другого человека на 100 процентов. Вот почему чувство любопытства и стремление открывать новые стороны друг друга являются неотъемлемой частью здоровых отношений. Если вы не можете вспомнить, когда ваш партнер в последний раз спрашивал, как прошел ваш день, или интересовался, чем вы занимались на работе, то скорее всего, его больше не интересуют эти вещи.

Партнер не замечает вас

В начале отношений партнер постоянно делал вам комплименты по поводу внешности и даже говорил, какой цвет или платье вам больше всего идет. Сейчас вы вполне можете пойти проколоть губу или покрасить волосы в зеленый цвет, а он даже не заметит этого. Если ваш партнер больше не смотрит на вас мечтательными глазами, возможно, он разлюбил вас.